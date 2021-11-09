Латвия, Литва и Польша призвали ЕС ввести жесткие санкции против Беларуси

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Премьер-министры Латвии, Литвы и Польши выступили с призывом к Евросоюзу принять более жесткие санкции против Беларуси, передает ТАСС.

В понедельник премьер-министры Латвии Кришьянис Кариньш, Литвы Ингрида Шимоните и Польши Матеуш Моравецкий заявили, что к Беларуси стоит принять более жестокие ограничения из-за наплыва мигрантов.

"В этой напряженной ситуации ответственность несет режим Лукашенко, который сознательно подвергает опасности граждан третьих стран. Главы правительств трех стран единодушны во мнении о том, что следует побудить ЕС принять решение о более жестких санкциях против насильственного режима. Немаловажно и участие международных организаций в урегулировании ситуации на границе с Беларусью", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Латвии.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обсудил проблему на границе с Беларусью с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее мы писали, что сотни мигрантов попытались прорваться через границу Беларуси и Польши. Польша из-за наплыва мигрантов из Беларуси закроет пункт пропуска на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941244-latviya-litva-i-polsha-prizvali-es-vvesti-zhestkie-sanktsii-protiv-belarusi/