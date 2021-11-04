Беларусь обвинила Польшу в попытке усилить напряженность на границе

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Представители МИД Беларуси обвинили польское правительство в попытке усилить градус напряженности на границе, передает сайт белорусского МИД.

Ранее МИД Польши заявил о переходе на их границу с белорусской территории в ночь на 2 ноября группой "неизвестных в форме, вооруженных длинноствольным огнестрельным оружием".

Отмечается, что фактологического подтверждения от польской стороны не последовало.

"Как и в предыдущих случаях, при всей продвинутой технической оснащенности польской стороны почему-то именно наиболее одиозные выкрики не имеют никаких фактических подтверждений. Нет ни фото, ни видео, ни времени, ни каких-либо других данных объективного контроля. Собственно, и не может быть, потому что это ложь", - гласит сообщение.

По их словам, действия Польши являются провокацией и попыткой "демонизировать" Беларусь, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от их "вопиющего противоправного поведения с мигрантами и беженцами".

Представители МИД Беларуси заявили, что они не собираются провоцировать пограничные инциденты и им невыгодна всякая эскалация. И призвали Польшу рассматривать подобные вопросы дипломатическими способами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940599-belarus-obvinila-polshu-v-popytke-usilit-napryazhennost-na-granitse/