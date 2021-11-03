Талибы заявили о наказании за использование иностранных валют в Афганистане

Представитель Талибана Забихулла Муджахид. Фото: Kyodo News via Getty Images

Представители "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) заявили, что в Афганистане разрешается использование только национальной валюты – афгани, передает ТАСС.

Назначенный талибами заместитель министра информации и культуры во временном кабмине Забихулла Муджахид сообщил на своей странице в Twitter, что нарушителей данного предписания ждут разбирательства в судебном порядке.

"Использование иностранной валюты негативно сказывается на экономике, и эти потери отражаются на каждом жителе страны", – говорится в его заявлении.

Центральный банк Афганистана еще в начале октября постановил, что все торговые операции на территории страны должны производиться только в национальной валюте.

Ранее талибы ворвались на свадьбу и открыли огонь из-за звучавшей музыки. В результате минимум два человека погибли, примерно 10 человек были ранены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940244-taliby-zayavili-o-nakazanii-za-ispolzovanie-inostrannyh-valyut-v-afganistane/