"Невеста-ребенок": бедные семьи в Афганистане начали продавать своих дочерей, чтобы не умереть с голоду

Парвана Малик с отцом Абдулом. Фото: CNN

В Афганистане бедные семьи начали продавать своих дочерей, чтобы прокормиться, передает CNN.

Девятилетняя Парвана Малик живет вместе с семьей в лагере для перемещенных лиц в провинции Бадгис. Вскоре ее продадут в качестве ребенка-невесты 55-летнему мужчине.

Ее семья всегда была бедной. Но с тех пор, как талибы (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) захватили власть в Афганистане и экономика начала постепенно разрушаться, бедным семьям вроде ее приходится еще хуже.

Отец продал ее 12-летнюю сестру несколько месяцев назад. И такие душераздирающие решения приходится принимать многим другим в Афганистане. Особенно с приближением зимы.

Абдул Малик, отец Парваны, рассказал, что у них в семье восемь человек помимо нее. Поначалу он не хотел продавать дочь. Он безуспешно пытался найти работу, занимал деньги у родственников, а его жена попрошайничала. Сейчас он убит "чувством вины, стыда и беспокойства". Денег, которые они получат с "продажи" девочки, хватит семье на несколько месяцев.

10-летнюю девочку Магуль из провинции Гор ожидает та же судьба. Ее семья задолжала 2200 долларов и ее отцу пригрозили тюрьмой. Семья не может расплатиться, поэтому Магуль продадут в качестве невесты 70-летнему старику.

Ранее ООН предупредила, что миллионы афганцев этой зимой столкнутся с голодом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940039-nevesta-rebenok-bednye-semi-v-afganistane-nachali-prodavat-svoih-docherey-chtoby-ne-umeret-s-golodu/