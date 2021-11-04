Саакашвили заявил, что предпочел бы свободную жизнь в Грузии высокопоставленной должности

Михаил Саакашвили. Фото: Remko de Waal/AFP/Getty Images

Михаил Саакашвили заявил, что не нуждается в высокопоставленной должности в Грузии, передает РИА Новости.

Вместо этого политик желает лишь свободно жить и передвигаться в родной стране.

"Я не желаю никакой должности, хочу жить, хочу свободу, возможность свободно передвигаться в Грузии, среди свободных и счастливых людей", - написал он в соцсетях.

Он добавил, что не стоит верить в то, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили когда-нибудь его помилует. Саакашвили заявил, что освободить его "может лишь грузинский народ".

В заключение, он выразил благодарность всем сторонникам, которые различными способами выражали протест в связи с его заключением.

Тем временем сообщили, что из-за отказа от пищи состояние политического деятеля начало ухудшаться. Ранее его обвинили в имитации голодовки.

Напомним, к защите Саакашвили в суде были привлечены адвокаты из США и Украины. А его возлюбленная заявила, что его отношения с супругой закончились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940609-saakashvili-zayavil-chto-predpochel-by-svobodnuyu-zhizn-v-gruzii-vysokopostavlennoy-dolzhnosti/