Состояние голодающего Саакашвили продолжило ухудшаться

Михаил Саакашвили. Фото: JOHN THYS/AFP via Getty Images

Врач политика Николоз Кипшидзе сообщил, что состояние Михаила Саакашвили начало ухудшаться, сердцебиение участилось, передает ТАСС.

"Сегодня мы получили ответы на тесты и вместе с консилиумом прошлись по всем параметрам. По сравнению с предыдущим консилиумом, который собрался примерно неделю назад, результаты ухудшились. [Экс-]президент жалуется на учащенное сердцебиение, он более слаб, чем прежде, и так далее. Чрезвычайное состояние может настать в любую минуту. Я точно не могу сказать, так как ситуация нестабильная", - сказал в среду журналистам Кипшидзе.

Следующий осмотр экс-президента состоится в пятницу.

"Мы решили собрать следующий консилиум в пятницу, чтобы еще чаще наблюдать за ним. Мы входим в более сложную фазу, так как [экс-]президент потерял 10% своего веса, что довольно опасно", - добавил Кипшидзе.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. В тюрьме он объявил голодовку и его состояние начало ухудшаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940444-sostoyanie-golodayuschego-saakashvili-prodolzhilo-uhudshatsya/