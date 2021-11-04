Число заражений COVID-19 резко возросло после Хэллоуина в Южной Корее

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Резкий скачок заражений коронавирусом зафиксирован в Южной Корее после празднования Хэллоуина, передает ТАСС.

За последние два дня было зарегистрировано 2,5 тыс. случаев, что на тысячу больше, чем в предшествующие дни.

По данным национального управления по контролю и профилактике заболеваний, 3 ноября в стране зарегистрированы 2 482 новых случая COVID-19.

Кроме того, число заболевших может увеличиться в результате смягчения с 1 ноября в стране карантинных мер. В частности, практически полностью были сняты ограничения на посещение и время работы предприятий общественного питания и учреждений культуры.

Больше всего заражений фиксируют в столичном регионе, куда относят Сеул, Инчхон и Кенгидо. 3 ноября на долю этого региона пришлись 80,1 процента выявленных случаев заражения.

Ранее мы писали, что Китай удвоил борьбу с COVID-19 из-за возникшей самой крупной вспышки заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940579-chislo-zarazheniy-covid-19-rezko-vozroslo-posle-hellouina-v-yuzhnoy-koree/