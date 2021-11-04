Премьер-министр Японии захотел занять сразу две государственные должности

Фумио Кисида. Фото: Du Xiaoyi - Pool/Getty Images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что займет пост главы министерства иностранных дел, пока не будет утвержден следующий состав правительства, передает РИА Новости.

Ранее этот пост занимал Тосимицу Мотэги, однако теперь его назначили генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии.

"Глава МИД Мотэги в случае утверждения на пост генерального секретаря партии на заседании сегодня покинет свой пост. Если это произойдет, я намерен совмещать две позиции и исполнять обязанности главы МИД до утверждения следующего состава кабинета министров", - отметил Кисида.

10 октября состоится особая сессия парламента Японии, где будет формально выбран премьер-министр страны. Затем Фумио Кисида сформирует свое второе правительство.

Напомним, в конце сентября в Японии после голосования определился новый премьер-министр страны. Им стал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида.

Читайте также, что премьер-министр Японии заявил о желании быстрее заключить мирный договор с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940478-premer-ministr-yaponii-zahotel-zanyat-srazu-dve-gosudarstvennye-dolzhnosti/