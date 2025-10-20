Госорганам в Казахстане запретили разрабатывать мобильные приложения вне сервисов eGov и Aitu

Цифровой штаб под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова принял ряд решений, в том числе нацеленных на формирование единой цифровой экосистемы, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

На сайте правительства сообщается, что государственным органам и их подведомственным организациям поручили запретить разработку отдельных мобильных приложений и обеспечить их внедрение только на платформах eGov и Aitu.

"В целях формирования удобной и безопасной цифровой среды все государственные мобильные сервисы будут поэтапно объединены в экосистемы eGov и Aitu по принципу SuperApp. Интеграция устранит проблему разрозненности мобильных приложений, ускорит процессы и повысит качество оказания госуслуг населению", - сообщили в правительстве.

Кроме того, госорганам поручено добавить в перечень приоритетных видов деятельности технопарка IT-стартапов Astana Hub такие популярные направления, как мультимедиа, дизайн и издательство игр, внедрение, сопровождение и модификация программного обеспечения, услуги в сфере киберспорта. А также - утвердить правила распределения вычислительных ресурсов Национального суперкомпьютерного центра.

Напомним, ранее в кулуарах Акорды главу Минцифры спросили, могут ли в Казахстане запретить мессенджеры, оставив только Aitu.

До этого Министерство цифрового развития отреагировало на распространяемую информацию о якобы запрете на использование WhatsApp и Telegram в Казахстане из-за внедрения Aitu.

Также добавим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

