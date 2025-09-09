Наушники, переводящие в режиме реального времени, представила Apple (видео)

Во вторник, 9 сентября, компания Apple провела традиционную ежегодную презентацию новых продуктов. Первыми в линейке идут новые AirPods Pro 3, передает NUR.KZ.

Трансляция велась на официальном YouTube-канале Apple.

Презентация началась со знаменитой цитаты основателя Apple Стива Джобса: "Дизайн — это не то, как предмет выглядит, а то, как он работает".

Глава Apple Тим Кук подтвердил премьеру iPhone 17, а также новых Apple Watch и AirPods.

Первыми были представлены наушники.

AirPods Pro 3. Кадр из видео: youtube.com/@Apple

Как пишет РБК, разработчики обещают новую "феноменальную" систему активного шумоподавления, а также модернизированную акустическую архитектуру — традиционно, "лучшую в классе".

Плюс ко всему анонсирована функция перевода в режиме реального времени.

УНИАН также приводит преимущества наушников, озвученные на презентации:

шумоподавление лучше в 4 раза, чем в AirPods Pro;

внешне дизайн почти не изменился, но внутренняя архитектура полностью переработана;

в комплект теперь входят сразу пять пар силиконовых амбушюр для разного размера ушей.

сенсор пульса для спортивной статистики;

впервые реализована защита от пота и воды;

автономность до 8 часов в каждом наушнике.

Наушники также получили функцию контроля сердечного ритма, о которой говорили ранее.

Стоимость AirPods Pro 3 составила 249 долларов, это 133,6 тыс. тенге по актуальному на 9 сентября курсу. В США продажи стартуют уже сегодня.

