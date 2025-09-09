jitsu gif
      Apple представила свой самый тонкий смартфон iPhone 17 Air (видео)

      Опубликовано:

      iPhone 17 Air
      iPhone 17 Air. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

      Во вторник, 9 сентября, компания Apple провела традиционную ежегодную презентацию своих новинок, на которой представила свой самый тонкий смартфон - iPhone 17 Air, передает NUR.KZ.

      Трансляция велась на официальном YouTube-канале Apple.

      Ранее сообщалось, что Air станет самым тонким iPhone в истории - его толщина всего 5,6 мм, за счет чего устройство будет легче и изящнее. Вес ожидается не более 145 граммов.

      iPhone 17 Air
      iPhone 17 Air. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

      Как пишет РБК, самый тонкий iPhone в истории получил корпус толщиной 5,6 мм с титановой рамкой, 6,5-дюймовый дисплей и единственный объектив основной камеры.

      Зато в центре аппаратной начинки — передовой чип A19 Pro.

      iPhone 17 Air
      iPhone 17 Air. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

      Основная камера на iPhone 17 Air представлена 48-мегапиксельным датчиком (f/1.6) с возможностью выбора фокусных расстояний и записи видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду.

      За селфи отвечает совершенно новый датчик на 18 Мп.

      iPhone 17 Air
      iPhone 17 Air. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

      Касательно батареи в компании не привели точные характеристики, но утверждается, что заряда аккумулятора хватит на день. В режиме воспроизведения видео смартфон может работать до 40 часов.

      Смартфон представлен в четырех цветах.

      iPhone 17 Air
      iPhone 17 Air. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

      УНИАН пишет, что iPhone 17 Air сможет снимать одновременно на две камеры.

      Подводя итог, основные характеристики сверхтонкого iPhone 17 Air таковы:

      • толщина корпуса всего 5,6 мм;
      • дисплей с технологией ProMotion;
      • стекло Ceramic Shield в четыре раза прочнее предыдущих моделей;
      • титановая рамка, на 80% сделанная из переработанных материалов;
      • доступен в четырех цветах;
      • работает на процессоре A19 Pro.

      Цена на iPhone 17 Air будет начинаться с 999 долларов, это 536 тыс. тенге.

      Характеристики iPhone 17 Air
      Характеристики iPhone 17 Air. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

