Apple представила свой самый тонкий смартфон iPhone 17 Air (видео)

Во вторник, 9 сентября, компания Apple провела традиционную ежегодную презентацию своих новинок, на которой представила свой самый тонкий смартфон - iPhone 17 Air, передает NUR.KZ.

Трансляция велась на официальном YouTube-канале Apple.

Ранее сообщалось, что Air станет самым тонким iPhone в истории - его толщина всего 5,6 мм, за счет чего устройство будет легче и изящнее. Вес ожидается не более 145 граммов.

iPhone 17 Air. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

Как пишет РБК, самый тонкий iPhone в истории получил корпус толщиной 5,6 мм с титановой рамкой, 6,5-дюймовый дисплей и единственный объектив основной камеры.

Зато в центре аппаратной начинки — передовой чип A19 Pro.

iPhone 17 Air. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

Основная камера на iPhone 17 Air представлена 48-мегапиксельным датчиком (f/1.6) с возможностью выбора фокусных расстояний и записи видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду.

За селфи отвечает совершенно новый датчик на 18 Мп.

iPhone 17 Air. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

Касательно батареи в компании не привели точные характеристики, но утверждается, что заряда аккумулятора хватит на день. В режиме воспроизведения видео смартфон может работать до 40 часов.

Смартфон представлен в четырех цветах.

iPhone 17 Air. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

УНИАН пишет, что iPhone 17 Air сможет снимать одновременно на две камеры.

Подводя итог, основные характеристики сверхтонкого iPhone 17 Air таковы:

толщина корпуса всего 5,6 мм;

дисплей с технологией ProMotion;

стекло Ceramic Shield в четыре раза прочнее предыдущих моделей;

титановая рамка, на 80% сделанная из переработанных материалов;

доступен в четырех цветах;

работает на процессоре A19 Pro.

Цена на iPhone 17 Air будет начинаться с 999 долларов, это 536 тыс. тенге.

Характеристики iPhone 17 Air. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

