Как будет выглядеть iPhone 17 и в чем его преимущества (видео)
Сегодня, 9 сентября, компания Apple представила свои новинки, в том числе смартфон iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, передает NUR.KZ.
Трансляция велась на официальном YouTube-канале Apple.
Основные характеристики iPhone 17:
- размер экрана составит 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц;
- стекло Ceramic Shield 2;
- быстрая зарядка до 50% за 20 минут;
- вместо основной камеры — сверхширокоугольный Fusion модуль на 48 Мп яркость дисплея до 3000 нит;
- процессор А19 — GPU мощнее предыдущей версии на 20%.
Автономность на 8 часов видео больше, чем iPhone 16.
iPhone 17 представлен в пяти цветах: голубом, зеленом, лавандовом, белом и черном.
РБК уточняет, что Apple отказалась от старой 12-мегапиксельной фронтальной камеры, заменив ее на совершенно новый датчик на 24 Мп с технологией Central Stage.
Компания также представила iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
Они получили обновленный корпус unibody из алюминия со стеклянным окошком и крупным блоком камер на задней панели.
Толщина и общие габариты смартфонов остались такими же, как и у предыдущих моделей.
iPhone 17 Pro получил 6,3-дюймовый дисплей, а iPhone 17 Pro Max — 6,8-дюймовый. Обе панели работают с частотой обновления 1-120 Гц и прикрыты стеклами Ceramic Shield 2.
Как пишет РБК, iPhone 17 Pro получил новую систему охлаждения с испарительной камерой, которая должна повысить производительность и решить проблему перегрева при высоких нагрузках.
Впервые все три камеры у iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут 48-мегапиксельными. Это расширит возможности кадрирования без потери качества и откроет путь к съемке в разрешении 8K.
УНИАН приводит основные характеристики iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max:
- экран 6,3 дюйма и 6,9 дюйма;
- чип A19 Pro;
- новая система охлаждения Cermaic Shield 2 с обеих сторон;
- Телефото 4х с разрешением 48 МП.
Цены на iPhone 17 начинаются от 799 долларов (428 тыс. тенге), iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max стоят дороже всех - от 1099 долларов (590 тыс. тенге).
