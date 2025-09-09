jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Как будет выглядеть iPhone 17 и в чем его преимущества (видео)

      Опубликовано:

      iPhone 17
      iPhone 17. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

      Сегодня, 9 сентября, компания Apple представила свои новинки, в том числе смартфон iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, передает NUR.KZ.

      Трансляция велась на официальном YouTube-канале Apple.

      Основные характеристики iPhone 17:

      • размер экрана составит 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц;
      • стекло Ceramic Shield 2;
      • быстрая зарядка до 50% за 20 минут;
      • вместо основной камеры — сверхширокоугольный Fusion модуль на 48 Мп яркость дисплея до 3000 нит;
      • процессор А19 — GPU мощнее предыдущей версии на 20%.

      Автономность на 8 часов видео больше, чем iPhone 16.

      iPhone 17 представлен в пяти цветах: голубом, зеленом, лавандовом, белом и черном. 

      iPhone 17
      iPhone 17. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

      РБК уточняет, что Apple отказалась от старой 12-мегапиксельной фронтальной камеры, заменив ее на совершенно новый датчик на 24 Мп с технологией Central Stage.

      iPhone 17
      iPhone 17. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

      Компания также представила iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

      Они получили обновленный корпус unibody из алюминия со стеклянным окошком и крупным блоком камер на задней панели.

      iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
      iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

      Толщина и общие габариты смартфонов остались такими же, как и у предыдущих моделей.

      iPhone 17 Pro получил 6,3-дюймовый дисплей, а iPhone 17 Pro Max — 6,8-дюймовый. Обе панели работают с частотой обновления 1-120 Гц и прикрыты стеклами Ceramic Shield 2.

      Как пишет РБК, iPhone 17 Pro получил новую систему охлаждения с испарительной камерой, которая должна повысить производительность и решить проблему перегрева при высоких нагрузках.

      Впервые все три камеры у iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут 48-мегапиксельными. Это расширит возможности кадрирования без потери качества и откроет путь к съемке в разрешении 8K.

      Камера iPhone 17 Pro
      Камера iPhone 17 Pro. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

      УНИАН приводит основные характеристики iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max:

      • экран 6,3 дюйма и 6,9 дюйма;
      • чип A19 Pro;
      • новая система охлаждения Cermaic Shield 2 с обеих сторон;
      • Телефото 4х с разрешением 48 МП.

      Цены на iPhone 17 начинаются от 799 долларов (428 тыс. тенге), iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max стоят дороже всех - от 1099 долларов (590 тыс. тенге).

      Цены на iPhone 17
      Цены на iPhone 17. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

