Казахстанцы смогут пользоваться Aitu и eGov даже при нулевом и отрицательном балансе

Казахстанцев обеспечат постоянным доступом к сервисам eGov, Aitu и eOtinish, ими можно будет пользоваться даже при отрицательном балансе, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как заявили в правительстве, цифровой штаб принял ряд решений в сфере цифровизации. Сообщается, что с 15 сентября будет применена нулевая тарификация для обеспечения доступа к сервисам и информационным системам Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish.

"Применение нулевой тарификации для сервисов и информационных систем Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish обеспечит гражданам гарантированный доступ к государственным ресурсам при нулевом или отрицательном балансе на мобильном счете. Такой шаг позволит существенно снизить нагрузку на центры обслуживания населения и станет важным этапом в переходе к формату digital by default", - подчеркнули в правительстве.

В сообщении указано, что из 1 408 гос. услуг полностью автоматизированными являются 368, а 984 имеют высокий потенциал для дальнейшей цифровизации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

Позже в стране озвучили сроки перехода на мессенджер Aitu. Также Минцифры отреагировало на распространяемую информацию о якобы запрете на использование зарубежных мессенджеров в Казахстане из-за внедрения Aitu.

