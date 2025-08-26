Илон Маск подал в суд на Apple и OpenAI: в ответ его обвинили в "практике преследований"

Компания Илона Маска xAI подала в суд на технологических гигантов Apple и OpenAI, обвинив их в создании схемы по незаконному доминированию в сфере ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

По информации издания, компания Маска xAI обвинила Apple и OpenAI в "незаконном доминировании в сфере искусственного интеллекта (ИИ) посредством сотрудничества".

"Эксклюзивное соглашение между крупнейшим в мире производителем смартфонов и ведущей компанией в области ИИ фактически лишило другие компании, работающие в этой сфере, возможности охватить десятки миллионов клиентов.

Это история о двух монополистах, объединивших усилия для обеспечения своего дальнейшего доминирования в мире, стремительно развивающемся благодаря самой мощной технологии, когда-либо созданной человечеством: ИИ", - говорится в иске.

Компания своим иском собирается "пресечь антиконкурентную схему ответчиков и взыскать миллиарды долларов в качестве возмещения ущерба". В отдельном иске Маск подал в суд на OpenAI, обвинив ее в "предательстве основополагающей миссии компании в погоне за прибылью". К слову, Маск, самый богатый человек в мире, был соучредителем OpenAI, но покинул компанию в 2018 году.

В заявлении для ABC News OpenAI осудила новый иск Маска.

"Этот последний иск соответствует продолжающейся практике преследований со стороны господина Маска", - заявила компания.

В 2023 году Маск запустил xAI, пообещав разработать конкурента таким известным продуктам, как ChatGPT. Спустя несколько месяцев компания запустила чат-бота Grok, который может отвечать на запросы пользователей принадлежащей Маску социальной платформы X.

Напомним, Русская служба Би-би-си в 2023 году писала, что Илон Маск объявил о создании компании X.Al, которая займется вопросами искусственного интеллекта с целью "познания реальности". Отмечалось, что X.Al стал третьим игроком на рынке ИИ наряду с компанией Open AI, создавшей первый чат-бот ChatGPT, и Google, запустившей в марте свой аналог под названием Bard.

Добавим, что в январе 2025 года стало известно, что OpenAI ведет переговоры о привлечении финансирования, которое может повысить оценку стартапа в сфере ИИ до 340 млрд долларов.

Отметим, что компания попадала в скандал - чат-бот Grok, интегрированный в соцсеть Х, восхвалял Адольфа Гитлера, называя себя MechaHitler. Также чат-бот оставлял антисемитские комментарии в ответ на запросы пользователей.

Кроме того, владелец Telegram Павел Дуров сообщил о партнерстве с компанией Илона Маска.

