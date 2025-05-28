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Павел Дуров сообщил о партнерстве с компанией Илона Маска: Grok интегрируют в Telegram

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Павел Дуров
Павел Дуров. Фото: instagram.com/durov

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о договоренности с компанией xAI, которая принадлежит Илону Маску. Речь идет об интеграции в мессенджер чат-бота Grok, передает NUR.KZ

"Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о сотрудничестве сроком на один год, чтобы донести чат-бот Grok от xAI до более чем 1 млрд наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram", - написал он в своем Telegram-канале.

Также он заявил, что Telegram получит 300 млн долларов и 50% от доходов с подписок на xAI, проданных через мессенджер.

По данным РБК, сам Илон Маск подтвердил данную информацию в марте текущего года.

В феврале текущего года Илон Маск сообщил о запуске языковой модели на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая получила название Grok 3.

В январе этого года мы писали, что стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI представил автономное приложение Grok. Ранее чат-бот был доступен исключительно через платформу X.

Напомним, в 2023 году Илон Маск сообщил, его компания xAl начинает работу над созданием ИИ.

Зимой этого года сообщалось, что Илон Маск возглавил консорциум инвесторов и предложил 97, 4 млрд долларов за покупку компании OpenAl, которая является разработчиком ChatCPT.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2249931-pavel-durov-soobshchil-o-sotrudnichestve-telegram-s-kompaniey-ilona-maska/