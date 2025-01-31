OpenAI может достичь стоимости в 340 млрд долларов после нового раунда финансирования

OpenAI ведет переговоры о привлечении финансирования, которое может повысить оценку стартапа в сфере ИИ до 340 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Компания рассматривает возможность привлечения до 40 млрд долларов, а возглавить раунд финансирования может SoftBank, готовая вложить от 15 до 25 млрд долларов. Эти инвестиции могут превзойти вклад Microsoft, которая остается главным спонсором OpenAI.

Часть привлеченных средств может быть направлена на обязательства OpenAI в рамках проекта Stargate — совместного предприятия SoftBank, OpenAI и Oracle, представленного президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе. План предусматривает многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру ИИ в США.