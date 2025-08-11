Прописка только онлайн: еще одну услугу казахстанцы больше не смогут получить в ЦОНе

Государственную услугу "Регистрация по месту жительства" хотят перевести исключительно в электронный формат. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК предложило осуществить перевод в исключительно онлайн-формат государственной услуги "Регистрация по месту жительства граждан РК" для физических лиц.

Также проект затрагивает тех, кто захочет получить временную прописку в Казахстане.

По данным авторов проекта, документ разработан в целях постоянного совершенствования процесса и повышения эффективности оказания государственных услуг.

Данный переход планируют осуществить до 30 июня 2026 года. Само обсуждение проекта документа продлится до 25 августа.

На прошлой неделе стало известно, что с 11 августа в Казахстане изменится порядок получения электронной цифровой подписи (ЭЦП), ее теперь можно будет получить только онлайн.

В этом году еще несколько государственных услуг перевели в цифровой формат. Так, в марте сообщалось, что казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile.

До этого сообщалось, что казахстанцы смогут оцифровать ранее полученные дипломы колледжей и аттестаты школ. Такая услуга появилась на портале eGov.kz.

А в ноябре 2024 года стало известно, что казахстанцы могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile.

