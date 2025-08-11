Прописка только онлайн: еще одну услугу казахстанцы больше не смогут получить в ЦОНе
Опубликовано:
Государственную услугу "Регистрация по месту жительства" хотят перевести исключительно в электронный формат. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК предложило осуществить перевод в исключительно онлайн-формат государственной услуги "Регистрация по месту жительства граждан РК" для физических лиц.
Также проект затрагивает тех, кто захочет получить временную прописку в Казахстане.
По данным авторов проекта, документ разработан в целях постоянного совершенствования процесса и повышения эффективности оказания государственных услуг.
Данный переход планируют осуществить до 30 июня 2026 года. Само обсуждение проекта документа продлится до 25 августа.
На прошлой неделе стало известно, что с 11 августа в Казахстане изменится порядок получения электронной цифровой подписи (ЭЦП), ее теперь можно будет получить только онлайн.
В этом году еще несколько государственных услуг перевели в цифровой формат. Так, в марте сообщалось, что казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile.
До этого сообщалось, что казахстанцы смогут оцифровать ранее полученные дипломы колледжей и аттестаты школ. Такая услуга появилась на портале eGov.kz.
А в ноябре 2024 года стало известно, что казахстанцы могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2274129-propiska-tolko-onlayn-eshche-odnu-uslugu-kazahstancy-bolshe-ne-smogut-poluchit-v-cone/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах