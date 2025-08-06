Только по биометрии: казахстанцы больше не смогут получить ЭЦП в ЦОНах

С 11 августа в Казахстане изменится порядок получения электронной цифровой подписи (ЭЦП), ее теперь можно будет получить только онлайн, передает NUR.KZ со ссылкой на Минцифры.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что переводят услугу получения ЭЦП полностью в онлайн-формат.

"Данное решение направлено на повышение уровня защиты персональных данных и обеспечение сохранности цифровой идентичности граждан, исключив возможность получения электронной подписи третьими лицами.

Ранее ключи ЭЦП можно было получить как онлайн, так и при обращении в Центры обслуживания населения. Теперь процедура полностью переведена в онлайн-формат", - заявили в Минцифры.

Как получить ЭЦП онлайн

Зайдите на портал egov.kz или pki.gov.kz; Подайте онлайн-заявку; Пройдите биометрическую идентификацию – система распознает ваше лицо через камеру.

Если личность подтверждена успешно, ключ ЭЦП выдаётся сразу же онлайн, без участия сотрудников ЦОНа.

"Если система не смогла провести идентификацию - например, в случае отсутствия фото в базе или технической ошибки, пользователю предоставляется возможность повторить попытку. Система допускает до пяти попыток биометрической проверки. Только после этого открывается возможность подать заявку на получение ЭЦП через ЦОН и прохождения идентификации личности через оператора ЦОН с необходимым пакетом документов",- сказано в сообщении.

Кроме того, без прохождения биометрии подача заявки в ЦОН у оператора невозможна. Оператор проверяет информацию по ИИН и, при отсутствии пяти неуспешных попыток биометрии, не сможет оказать услугу. Доступ к подаче через ЦОН открывается автоматически только после исчерпания всех онлайн-попыток.

Что делать, если нет доступа к интернету

Для граждан, не имеющих доступа к интернету или к компьютеру, предусмотрена возможность прохождения биометрии в зонах самообслуживания ЦОН. Если пользователь успешно проходит идентификацию на месте, ключи выдаются онлайн без участия оператора ЦОН.

В Минцифры добавили, что в 2025 году в Казахстане выдано более 14,9 млн ключей ЭЦП. Из них 92,25% - через удаленную идентификацию и лишь 7,75% - через ЦОН.

Ранее мы писали, что возможность подписывать документы удаленно может нести риски. А на имя казахстанцев могут оформить несколько ЭЦП. О том, как проверить их количество и отозвать лишние, читайте тут.

Также мы писали, что ЭЦП может быть использована мошенниками, если они получат доступ к ней. Это может произойти по разным причинам: от передачи кода в SMS-сообщении от номера 1414 до оформления ЭЦП с помощью "посредников".

При этом риски актуальны как для юридических, так и физических лиц.

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