Только по биометрии: казахстанцы больше не смогут получить ЭЦП в ЦОНах
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С 11 августа в Казахстане изменится порядок получения электронной цифровой подписи (ЭЦП), ее теперь можно будет получить только онлайн, передает NUR.KZ со ссылкой на Минцифры.
В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что переводят услугу получения ЭЦП полностью в онлайн-формат.
"Данное решение направлено на повышение уровня защиты персональных данных и обеспечение сохранности цифровой идентичности граждан, исключив возможность получения электронной подписи третьими лицами.
Ранее ключи ЭЦП можно было получить как онлайн, так и при обращении в Центры обслуживания населения. Теперь процедура полностью переведена в онлайн-формат", - заявили в Минцифры.
Как получить ЭЦП онлайн
- Зайдите на портал egov.kz или pki.gov.kz;
- Подайте онлайн-заявку;
- Пройдите биометрическую идентификацию – система распознает ваше лицо через камеру.
Если личность подтверждена успешно, ключ ЭЦП выдаётся сразу же онлайн, без участия сотрудников ЦОНа.
"Если система не смогла провести идентификацию - например, в случае отсутствия фото в базе или технической ошибки, пользователю предоставляется возможность повторить попытку. Система допускает до пяти попыток биометрической проверки. Только после этого открывается возможность подать заявку на получение ЭЦП через ЦОН и прохождения идентификации личности через оператора ЦОН с необходимым пакетом документов",- сказано в сообщении.
Кроме того, без прохождения биометрии подача заявки в ЦОН у оператора невозможна. Оператор проверяет информацию по ИИН и, при отсутствии пяти неуспешных попыток биометрии, не сможет оказать услугу. Доступ к подаче через ЦОН открывается автоматически только после исчерпания всех онлайн-попыток.
Что делать, если нет доступа к интернету
Для граждан, не имеющих доступа к интернету или к компьютеру, предусмотрена возможность прохождения биометрии в зонах самообслуживания ЦОН. Если пользователь успешно проходит идентификацию на месте, ключи выдаются онлайн без участия оператора ЦОН.
В Минцифры добавили, что в 2025 году в Казахстане выдано более 14,9 млн ключей ЭЦП. Из них 92,25% - через удаленную идентификацию и лишь 7,75% - через ЦОН.
Ранее мы писали, что возможность подписывать документы удаленно может нести риски. А на имя казахстанцев могут оформить несколько ЭЦП. О том, как проверить их количество и отозвать лишние, читайте тут.
Также мы писали, что ЭЦП может быть использована мошенниками, если они получат доступ к ней. Это может произойти по разным причинам: от передачи кода в SMS-сообщении от номера 1414 до оформления ЭЦП с помощью "посредников".
При этом риски актуальны как для юридических, так и физических лиц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2272566-tolko-onlayn-kazahstancy-bolshe-ne-smogut-poluchit-ecp-v-conah/
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