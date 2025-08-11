Три месяца дали правительству Казахстана для внедрения ИИ в сферу госуслуг

На совещании по вопросам развития искусственного интеллекта Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос по упрощению работы госорганов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, сейчас в стране реализуется ряд проектов, работающих по принципам ChatGPT. Эти подходы помогают реагировать на запросы граждан. Однако президент считает, что искусственный интеллект должен повысить эффективность работы госорганов

"ИИ должен кардинально упростить работу государственного аппарата. Эта очень важная задача. В Казахстане значительная часть услуг до сих пор находится на стадии так называемой "цифровой фиксации": документы подаются и обрабатываются в электронном виде, но сами процедуры требуют ручного вмешательства государственных служащих. По сути, это перенос бумажной бюрократии в цифровой формат без реального повышения эффективности", - сказал Токаев.

Президент отметил, что необходимо четко определить, какие услуги могут быть полностью преобразованы с использованием искусственного интеллекта. А высвободившиеся при этом ресурсы следует направить на другую сложную и полезную работу.

"Поэтому поручаю правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг. В частности, его необходимо широко применять при рассмотрении обращений и принятии решений. Нужны конкретные механизмы, которые можно будет использовать во всей системе госуправления", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

️Глава государства указал на критическую важность использования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. С помощью ИИ можно создавать реальные инструменты для точной диагностики, подбора лечения и мониторинга пациентов.

"В мире активно применяются технологии, которые позволяют освободить врачей от рутинных задач, сосредоточить их внимание на принятии важных клинических решений. В Казахстане тоже имеются перспективные медицинские стартапы, однако их потенциал зачастую блокируется бюрократией. В то же время существующие в стране медицинские информационные системы развиваются фрагментарно, отсутствует единый алгоритм. Это тормозит внедрение искусственного интеллекта в медицину", - заметил президент.

По словам Токаева, непоследовательность в цифровизации здравоохранения приводит к различным нарушениям закона. В частности, проведенный в прошлом году аудит Фонда социального медицинского страхования выявил крупные финансовые потери.

Цифровые подходы, уверен президент, будут способствовать прозрачной и эффективной работе медицинской отрасли.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегическую цель Казахстана - стать крупнейшим цифровым хабом Евразии и лидером во внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни.

Недавно стало известно, что в Минобороны создадут новое подразделение, которое будет заниматься вопросами искусственного интеллекта - Управление ИИ.

Также в начале года государство анонсировало планы по использованию искусственного интеллекта при разработке заданий для ЕНТ.

А в Астане запустили пилотный проект, который при помощи ИИ будет заранее выявлять места, где чаще всего происходят уличные преступления.

