ИИ-система будет предвидеть уличные преступления в Астане

В Астане запустили пилотный проект, который при помощи ИИ будет заранее выявлять места, где чаще всего происходят уличные преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

На официальном сайте столичного акимата сообщается, что проект "ИИ-модель прогнозирования уличной преступности" запустили сегодня, 9 июля. Он направлен на то, чтобы заранее выявлять места, где чаще происходят уличные правонарушения, и усиливать там профилактическую работу уполномоченных органов, в том числе полиции.

"Система работает на базе новых технологий и больших данных. Она анализирует сведения о преступлениях - когда и где происходят правонарушения. На основе исторических данных о совершенных в столице преступлениях за последнее десятилетие, система с помощью элементов искусственного интеллекта прогнозирует наибольшую вероятность совершения того или иного преступления в конкретном радиусе. Это поможет выявить проблемные районы и принимать превентивные меры", - говорится в сообщении.

Благодаря этим данным полиция сможет эффективнее планировать маршруты патрулирования и быстрее реагировать на возможные правонарушения, а местные исполнительные органы - принимать меры по улучшению безопасной городской инфраструктуры (установка камер видеонаблюдения, освещения и пр.).

Если проект покажет хорошие результаты, его внедрят и в других крупных городах.

Ранее сообщалось, что в Астане внедряют новую интеллектуальную систему управления городской инфраструктурой, основанную на искусственном интеллекте и видеоаналитике. В том числе, будет установлено 10 000 новых камер с ИИ для анализа данных в реальном времени.

До этого Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегическую цель Казахстана - стать крупнейшим цифровым хабом Евразии и лидером во внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни.

А сегодня стало известно, что в Минобороны создадут новое подразделение, которое будет заниматься вопросами искусственного интеллекта - Управление ИИ.

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