Мобильные телефоны начнут блокировать в Казахстане: кого это не коснется

С сегодняшнего дня, 25 июля, в Казахстане начнут блокировать мобильные устройства, не прошедшие верификацию. Но коснется это не всех, передает "31 канал".

Как сообщает телеканал, ранее состоялось большое совещание с участием госорганов и всех заинтересованных сторон. На нем было решено, что устройства, которые были активны в Сети до 25 июня, блокировать не будут — они продолжат работать, независимо от того, прошли они верификацию или нет.

"Все, кто в этом участвовал, пришли к выводу, что устройства сотовой связи, которые были даже не зарегистрированы, но использовались до 25 июня 2025 года, автоматически легализованы. Обратите внимание — их отключать не будут", - сообщила председатель правления Евразийского союза потребителей Светлана Романовская.

В Минцифры эту информацию подтвердили.

Однако блокировка коснется новых телефонов. Так, для бизнеса переходный период закончился еще 25 мая — компании должны были заранее зарегистрировать нераспроданные телефоны.

Чей телефон могут заблокировать

Для обычных пользователей важно другое: если телефон впервые появился в Сети после 25 июня, он попадает в "серый" список. Это значит, что теперь у владельца есть месяц, чтобы пройти регистрацию. Если не успел — доступ к сотовой связи могут отключить.

"Физическим лицам на легализацию нереализованных устройств дали время до 25 июня, чтобы самостоятельно пройти верификацию. Устройство, не прошедшее верификацию при подключении к Сети, попадет в "серый" список.

Таким устройствам предоставляется 30 дней, чтобы пройти процедуру верификации. Если устройство не проходит процедуру в течение установленного срока, оно попадает в "черный список", - сообщили в МЦРИАП.

Проверить, зарегистрировано ли ваше устройство, казахстанцы могут на сайтах kz-imei.kz или imei.rfs.gov.kz - здесь нужно ввести IMEI-код своего телефона.

Кроме того, эксперты советуют при покупке нового телефона обязательно уточнять, зарегистрирован ли он. Такая проверка — это не только про безопасность, но и способ защититься от "серых" устройств, ввезенных нелегально.

Что такое IMEI-код

Поясним, что, согласно данным на портале TechInsider, IMEI - это аббревиатура от International Mobile Equipment Identity, что можно перевести как "Международная мобильная технология идентификации".

IMEI-код состоит из 15-17 цифр и присваивается еще на стадии производства аппарата, в котором есть место под сим-карту, благодаря установке радиомодуля. Именно последний позволяет делать, например, экстренные звонки, даже когда SIM-карты в мобильнике нет.

IMEI-код служит для идентификации устройства в Сети и является серийным номером телефона. Этот код может использоваться для слежения за телефоном, например, в случае его пропажи, и блокировки краденых устройств.

Найти IMEI-код можно в настройках телефона в разделе "Об устройстве", на коробке смартфона или в слоте, где хранится SIM-карта.

Черный, серый и белый списки телефонов

Ранее мы разъясняли, что с марта в Казахстане ведутся списки мобильных устройств: белый, серый и черный.

Белый - список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи и включены в базу данных в соответствии с правилами;

- список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи и включены в базу данных в соответствии с правилами; Серый - список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

- список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Черный - список абонентских устройств сотовой связи, не включенных в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с правилами. Телефоны из данного списка будут отключать от услуг связи.

Попасть в него можно, если:

идентификационный код телефона некорректен или изменен; отсутствует идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем; идентификационный код которых внесен в черный список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA); отсутствует подтверждение сведений о производстве абонентских устройств сотовой связи на территории РК и (или) сведений о ввозе абонентских устройств сотовой связи на территорию РК в соответствии с таможенным и налоговым законодательством.

Когда телефон попал в серый список, абонента должны уведомить об этом. В сером списке можно будет находиться до 30 дней. Если абонент не предпринял никаких мер, то он попадает в черный список.

Добавим, еще в начале года сообщалось, что нелегально ввезенные в Казахстан телефоны будут блокироваться.

"Стоит отметить и имеющиеся "серые" схемы ввоза в страну мобильных телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных мобильных телефонов.

Согласно сведениям Базы данных идентификационных кодов (БДИК), в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды", - пояснял тогда экс-глава Минцифры Багдат Мусин.

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