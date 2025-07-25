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      Мобильные телефоны начнут блокировать в Казахстане: кого это не коснется

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      Женщина держит в руках телефон и работает с данными
      Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: Pexels

      С сегодняшнего дня, 25 июля, в Казахстане начнут блокировать мобильные устройства, не прошедшие верификацию. Но коснется это не всех, передает "31 канал".

      Как сообщает телеканал, ранее состоялось большое совещание с участием госорганов и всех заинтересованных сторон. На нем было решено, что устройства, которые были активны в Сети до 25 июня, блокировать не будут — они продолжат работать, независимо от того, прошли они верификацию или нет.

      "Все, кто в этом участвовал, пришли к выводу, что устройства сотовой связи, которые были даже не зарегистрированы, но использовались до 25 июня 2025 года, автоматически легализованы. Обратите внимание — их отключать не будут", - сообщила председатель правления Евразийского союза потребителей Светлана Романовская.

      В Минцифры эту информацию подтвердили.

      Однако блокировка коснется новых телефонов. Так, для бизнеса переходный период закончился еще 25 мая — компании должны были заранее зарегистрировать нераспроданные телефоны.

      Чей телефон могут заблокировать

      Для обычных пользователей важно другое: если телефон впервые появился в Сети после 25 июня, он попадает в "серый" список. Это значит, что теперь у владельца есть месяц, чтобы пройти регистрацию. Если не успел — доступ к сотовой связи могут отключить.

      "Физическим лицам на легализацию нереализованных устройств дали время до 25 июня, чтобы самостоятельно пройти верификацию. Устройство, не прошедшее верификацию при подключении к Сети, попадет в "серый" список.

      Таким устройствам предоставляется 30 дней, чтобы пройти процедуру верификации. Если устройство не проходит процедуру в течение установленного срока, оно попадает в "черный список", - сообщили в МЦРИАП.

      Проверить, зарегистрировано ли ваше устройство, казахстанцы могут на сайтах kz-imei.kz или imei.rfs.gov.kz - здесь нужно ввести IMEI-код своего телефона.

      Кроме того, эксперты советуют при покупке нового телефона обязательно уточнять, зарегистрирован ли он. Такая проверка — это не только про безопасность, но и способ защититься от "серых" устройств, ввезенных нелегально.

      Что такое IMEI-код

      Поясним, что, согласно данным на портале TechInsider, IMEI - это аббревиатура от International Mobile Equipment Identity, что можно перевести как "Международная мобильная технология идентификации".

      IMEI-код состоит из 15-17 цифр и присваивается еще на стадии производства аппарата, в котором есть место под сим-карту, благодаря установке радиомодуля. Именно последний позволяет делать, например, экстренные звонки, даже когда SIM-карты в мобильнике нет.

      IMEI-код служит для идентификации устройства в Сети и является серийным номером телефона. Этот код может использоваться для слежения за телефоном, например, в случае его пропажи, и блокировки краденых устройств.

      Найти IMEI-код можно в настройках телефона в разделе "Об устройстве", на коробке смартфона или в слоте, где хранится SIM-карта.

      Черный, серый и белый списки телефонов

      Ранее мы разъясняли, что с марта в Казахстане ведутся списки мобильных устройств: белый, серый и черный.

      • Белый - список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи и включены в базу данных в соответствии с правилами;
      • Серый - список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.
      • Черный - список абонентских устройств сотовой связи, не включенных в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с правилами. Телефоны из данного списка будут отключать от услуг связи.

      Попасть в него можно, если:

      1. идентификационный код телефона некорректен или изменен;
      2. отсутствует идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем;
      3. идентификационный код которых внесен в черный список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);
      4. отсутствует подтверждение сведений о производстве абонентских устройств сотовой связи на территории РК и (или) сведений о ввозе абонентских устройств сотовой связи на территорию РК в соответствии с таможенным и налоговым законодательством.

      Когда телефон попал в серый список, абонента должны уведомить об этом. В сером списке можно будет находиться до 30 дней. Если абонент не предпринял никаких мер, то он попадает в черный список.

      Добавим, еще в начале года сообщалось, что нелегально ввезенные в Казахстан телефоны будут блокироваться.

      "Стоит отметить и имеющиеся "серые" схемы ввоза в страну мобильных телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных мобильных телефонов.

      Согласно сведениям Базы данных идентификационных кодов (БДИК), в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды", - пояснял тогда экс-глава Минцифры Багдат Мусин.

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