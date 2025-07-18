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    Технологии

      Платная верификация смартфонов в Казахстане: депутат назвал процедуру навязанной услугой

      Опубликовано:

      Телефон в руке
      Телефон в руке. Иллюстративное фото: pexels.com

      Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ответе на запрос депутатов отметил, что система верификации смартфонов отвечает установленным требованиям, передает NUR.KZ.

      Депутат Болатбек Нажметдинулы направил запрос на имя премьер-министра по поводу верификации мобильных устройств по IMEI-кодам, которую назвал "принудительной". Он напомнил, что процедуру осуществляют через частную структуру - ТОО "ATS Mediafon KZ".

      "В Казахстане 12 млн устройств в серой зоне, и установленный размер платы за верификацию - 3 932 тенге за каждое вызывает справедливые вопросы, учитывая, что услугу предоставляет частная компания без государственного статуса, без проведения конкурса, без официального мандата", - сказано в запросе.

      По словам депутата, стоимость услуги определена "в одностороннем порядке, без антимонопольного и экономического обоснования". Кроме того, систему платной верификации смартфонов депутат назвал "навязанной цифровой услугой, указав на "отсутствие конкуренции и минимальную публичность".

      В ответе на запрос Олжас Бектенов заявил, что в январе этого года была проведена процедура отбора поставщика, которым выбрали ТОО "ATS Mediafon KZ". Премьер страны заявил, что допуск альтернативных поставщиков к оказанию данной услуги открыт на постоянной основе.

      "Формирование текущей стоимости верификации - 3932 тенге осуществляется хозяйствующим субъектом исходя из 2 фактических и прогнозируемых затрат, включая оплату доступа к базе GSMA, интеграцию с системами государственных органов, содержание защищенного дата-центра, техническую и пользовательскую поддержку (сайт kz-imei.kz).

      Аналогичный механизм действует в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане и Турции, а в ряде стран стоимость на подобные услуги превышает 4000 тенге", - подчеркнул Бектенов.

      Также в сообщении указано, что с момента легализации системы верификации IMEI-кодов в систему было внесено свыше 12 млн устройств импортерами. Отмечается, что это в 3 раза превышает ежегодное количество продаж новых устройств на казахстанском рынке и "обеляет" рынок.

      "Учитывая положительную тенденцию легализации рынка, выполнение поставщиком обязательств, а также возложенные на него расходы по сопровождению процессов верификации, действующий формат отвечает установленным требованиям.

      В случае передачи в государственное ведение потребуются внесение изменений в законодательство и выделение дополнительных бюджетных средств", - сказано в ответе на запрос.

      Напомним, в марте текущего года в Казахстане начали вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Это нужно для выявления незаконно ввозимых устройств: например, украденных в другой стране (обычно в них используются дублирующие IMEI-коды).

      И если смартфон окажется в сером списке, то физлицам необходимо будет верифицировать его до 25 июня. Для импортеров срок бесплатной верификации остался прежним и уже истек - 25 мая.

      Это время было дано для того, чтобы официальные представители, разного рода ИП внесли информацию о ввезенных телефонах в портал. Это позволит обеспечить прозрачность рынка – эти IMEI будут официально зарегистрированы в стране.

      При этом процедура верификации оказалась бесплатной, но не для всех.

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