Суперкомпьютер запустили в Казахстане (фото)

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что установка и запуск системы состоялись в новом дата-центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с международными партнерами.

"Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что запуск суперкомпьютера станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей.

Сообщается, что суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании.

Напомним, в мае прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о работе по созданию суперкомпьютера в Казахстане.

"Государством уже принимаются меры для развития инфраструктуры отрасли. Ведется работа по созданию суперкомпьютера, доступ к которому получат не только госорганы, но и научное сообщество и бизнес", - отметил президент.

А в мае этого года сообщалось, что самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии прибыл в Казахстан - он необходим, чтобы обеспечивать бесперебойную и стабильную работу нового дата-центра МЦРИАП.

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