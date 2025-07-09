Суперкомпьютер запустили в Казахстане (фото)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что установка и запуск системы состоялись в новом дата-центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с международными партнерами.
"Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что запуск суперкомпьютера станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей.
Сообщается, что суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании.
Напомним, в мае прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о работе по созданию суперкомпьютера в Казахстане.
"Государством уже принимаются меры для развития инфраструктуры отрасли. Ведется работа по созданию суперкомпьютера, доступ к которому получат не только госорганы, но и научное сообщество и бизнес", - отметил президент.
А в мае этого года сообщалось, что самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии прибыл в Казахстан - он необходим, чтобы обеспечивать бесперебойную и стабильную работу нового дата-центра МЦРИАП.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2263680-tokaev-zapustil-superkompyuter/
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