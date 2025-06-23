Казахстанцы смогут сообщать о преступлениях через eGov Mobile и банковские приложения

В Казахстане запустили новый сервис, с помощью которого казахстанцы смогут подать обращение в правоохранительные органы через мобильные приложения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, сервис называется "Закон и Порядок".

"Теперь граждане могут напрямую сообщать в полицию о правонарушениях через приложение eGov Mobile. На главной странице приложения появилась отдельная иконка "Закон и Порядок". С ее помощью можно быстро направить сообщение.

Форма обращения простая и интуитивно понятная. Сигнал о происшествии, например, о нарушении общественного порядка, семейном насилии или ДТП, поступает оперативно, и полиция начинает реагировать сразу после получения сигнала", - сообщили в МВД.

Сообщается, что иконки также интегрированы в некоторые банковские приложения. В полиции заверяют, что сервис работает круглосуточно, обращения принимаются по всей стране.

Ранее мы писали, что в приложении eGov Mobile казахстанцы теперь могут получить сведения об установлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами.

Также сообщалось, что цифровой паспорт домашних животных теперь доступен казахстанцам в мобильном приложении eGov mobile.

Кроме того, заявку на поступление в военные вузы страны стало возможно подать онлайн через eGov. Услуга разработана при поддержке Комитета госуслуг, Минцифры и Минобороны.