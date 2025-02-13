"Пугающе умна": Илон Маск анонсировал запуск новой языковой модели

Владелец компании xAI Илон Маск выступил на Всемирном правительственном саммите в Дубае и анонсировал запуск новой языковой модели в ближайшие недели, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Во время своего выступления Илон Маск сообщил, что в течение одной или двух недель будет запущено следующее поколение языковой модели на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая получит название Grok 3. Модель будет выпущена компанией Маска xAI.

"Необходимо завершить финальные испытания, доработать последние компоненты. Я должен быть уверен, что работа выполнена хорошо. На это уйдет неделя, может быть, две", - сказал Маск.

По его словам, Grok 3 среди других моделей на основе ИИ - "лучшее, что есть сейчас".

"Иногда мне кажется, что Grok 3 пугающе умна", - отметил в ходе своего выступления Маск.

Маск добавил, что будущая модель была обучена на синтетических данных и способна размышлять об ошибках, которые она совершает, проходя вперед и назад по данным, в попытке достичь логической последовательности.

В январе этого года мы писали, что стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI представил автономное приложение Grok. Ранее чат-бот был доступен исключительно через платформу X.

Напомним, в 2023 году Илон Маск сообщил, его компания xAl начинает работу над созданием ИИ.

На это неделе сообщалось, что Илон Маск возглавил консорциум инвесторов и предложил 97, 4 млрд долларов за покупку компании OpenAl, которая является разработчиком ChatCPT.

Адвокат Маска Марк Тоберофф заявил, что подал заявку на все активы организации совету директоров OpenAI. Однако владелец компании Сэм Альтман ответил отказом.