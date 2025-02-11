"Если хотите, мы купим Twitter": разработчик ChatGPT ответил Илону Маску

Создатель ChatGPT Сэм Альтман опубликовал пост на фоне действий Илона Маска, который заявил о желании приобрести компанию OpenAl. Альтман ответил отказом.

По данным издания The Wall Street Journal, Илон Маск возглавил консорциум инвесторов и предложил 97, 4 млрд долларов за покупку компании OpenAl, которая является разработчиком ChatCPT. Адвокат Маска Марк Тоберофф заявил, что подал заявку на все активы организации совету директоров OpenAI.

"Предложение усложняет тщательно продуманные планы Сэма Альтмана относительно будущего OpenAI, включая преобразование ее в коммерческую компанию и трату до 500 млрд долларов на инфраструктуру ИИ через совместное предприятие Stargate. Он и Маск уже ведут судебную борьбу за направление развития OpenAI", - пишет издание.

Марк Тоберофф также предоставил заявление Маска, в котором тот пишет о возможной покупке.

"Пришло время OpenAI вернуться к силе с открытым исходным кодом, ориентированной на безопасность", - сказано в заявлении.

Сэм Альтман уже ответил отказом, опубликовав пост в X.

"Нет, спасибо, но если хотите, мы купим Twitter за 9,74 млрд долларов", - написал Альтман.

По данным WSJ, Альтман и Маск совместно основали OpenAI в 2015 году как благотворительную организацию. В 2019 году, после того как Маск покинул компанию, а Альтман стал генеральным директором, OpenAI создала коммерческую дочернюю компанию, которая служила средством привлечения средств от инвесторов. Илон Маск в 2023 году создал собственную xAI, которая, по данным издания, может объединиться с OpenAI.

Напомним, Русская служба Би-би-си в 2023 году писала, что Илон Маск объявил о создании компании X.Al, которая займется вопросами искусственного интеллекта с целью "познания реальности". Отмечалось, что X.Al стал третьим игроком на рынке ИИ наряду с компанией Open AI, создавшей первый чат-бот ChatGPT, и Google, запустившей в марте свой аналог под названием Bard.