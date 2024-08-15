Новая функция WhatsApp: пользователи не смогут делать скриншоты чужого фото профиля

В целях защиты конфиденциальности WhatsApp теперь не позволяет пользователям делать скриншоты фото профиля, передает NUR.KZ со ссылкой на справочный центр мессенджера.

На странице справочного центра WhatsApp сообщается, что в целях защиты конфиденциальности пользователям нельзя делать скриншоты фото профиля.

"Это означает, что вы не можете сделать скриншот фото профиля другого пользователя, а другие пользователи не могут сделать скриншот вашего фото профиля.

Блокирование скриншотов автоматически включено на всех поддерживаемых версиях Android и iOS. Пользователи устройств с одной из этих ОС не могут делать скриншоты. Эту функцию невозможно отключить", - сказано в сообщении.

О планах мессенджера WhatsApp, который принадлежит корпорации Meta, внедрить функцию, писал сайт РБК в феврале текущего года.

Сообщалось, что функция нужна для того, что повысить защиту персональных данных пользователей в приложении. После ее введения третьи лица не смогут скачивать на свое устройство и распространять фотографии профиля без согласия владельца аккаунта.

В феврале текущего года фейк про WhatsApp напугал казахстанцев. Тогда в WhatsApp стали пересылать предупреждение о видеоролике, который якобы содержит вирус и может взломать телефон. Фактчекеры разобрались, так ли это.

Напомним, в прошлом году мессенджер WhatsApp сообщил о запуске каналов. Подписки будут находиться отдельно на новой вкладке "Актуальное".

По информации на сайте компании, создателями WhatsApp являются Брайан Эктон и Ян Кум, которые до этого работали в Yahoo. В 2014 году мессенджер стал частью Facebook, но продолжает развиваться самостоятельно. Отмечается, что больше 2 миллиардов человек в более чем 180 странах используют данное приложение.

В названии разработчики совместили выражение What's up? ("Как дела?" по-английски) и слово App ("приложение").