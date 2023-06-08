WhatsApp объявил о запуске каналов в мессенджере

WhatsApp. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мессенджер WhatsApp сегодня сообщил о запуске каналов. Подписки будут находиться отдельно на новой вкладке "Актуальное", об этом говорится в блоге компании.

Сообщается, что найти необходимый канал можно будет с помощью поиска по каталогу либо по приглашению. Каналы будут находиться отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке "Актуальное".

"Мы стремимся создать самый конфиденциальный сервис для публикации контента. Для этого мы в первую очередь обеспечиваем защиту данных администраторов и подписчиков. Номер телефона и фото профиля администратора не будут видны подписчикам, а номера телефонов подписчиков будут скрыты от всех в канале, включая администраторов. Кроме того, никто не увидит, на какие каналы вы подписаны", – говорится в заявлении компании.

Также сообщается, что публикации канала будут удаляться спустя 30 дней. Администраторы могут запретить делать снимки экрана при просмотре канала и пересылать контент из него.

Кроме того, в WhatsApp добавили, что владельцы смогут сами определять, кому разрешено подписываться на их каналы, и скрывать каналы из результатов поиска по каталогу.

Напомним, в феврале основатель компании Meta Марк Цукерберг сообщил, что в личных сообщениях в Instagram теперь можно создавать каналы.

Добавим, что по информации на сайте компании, создателями WhatsApp являются Брайан Эктон и Ян Кум, которые до этого работали в Yahoo. В 2014 году мессенджер стал частью Facebook, но продолжает развиваться самостоятельно. Приоритетом компании остается быстрая и надежная отправка сообщений из любой точки мира.

Отмечается, что больше 2 миллиардов человек в более чем 180 странах используют данное приложение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2023975-whatsapp-obyavil-o-zapuske-kanalov-v-messendzhere/