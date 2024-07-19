Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Глобальный сбой Microsoft: как себя в это время чувствовали аэропорты Алматы и Астаны

Опубликовано:

Самолет в аэропорту Алматы
Взлетно-посадочная полоса. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В работе Microsoft произошел сбой, что привело к остановке работы аэропортов и авиакомпаний по всему миру. Повлияло ли это на аэропорты Алматы и Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службы.

По ситуации с глобальным сбоем в работе Microsoft корреспонденту NUR.KZ дали комментарии в пресс-службах крупнейших аэропортов страны - Астаны и Алматы.

"На деятельность аэропорта сбой в Microsoft Azure не повлиял. Все работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта Астаны.

"Международный Аэропорт Алматы работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани южной столицы.

Напомним, сегодня в Сети стали появляться сообщения о сбоях в работе сервисов Microsoft. Это повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру.

Так, стало известно, что в США, Германии, Испании, Чехии, Великобритании, Нидерландах возникли различные проблемы с работой аэропортов и авиакомпаний. О возникших проблемах заявили также Turkish Airlines, ирландская Ryanair, индийские SpiceJet и Indigo.

На Аляске из-за сбоя связи местные жители не могли позвонить в службу спасения 911 и на другие номера.

В Японии клиенты сети ресторанов быстрого питания McDonald's не могли оформить заказы или расплатиться картой.

В Австралии сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений, операторов связи, веб-сайты СМИ, банки, платежные системы и авиакомпании.

При этом представители Microsoft на своем сайте отчетов о состоянии облачного программного обеспечения Azure сообщили, что примерно с 21:56 UTC 18 июля 2024 года (02:56 19 июля по времени Астаны) у части клиентов возникли проблемы с несколькими службами Azure. Наблюдались сбои в операциях по управлению службами, а также с подключением или доступностью служб.

"Мы знаем об этой проблеме и привлекли несколько команд. Мы определили основную причину. (...) Большинство служб сейчас восстановлено. Небольшая подгруппа служб все еще испытывает остаточное воздействие. Затронутые клиенты продолжат общаться через портал работоспособности служб Azure", - заявили в компании.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2136852-globalnyy-sboy-microsoft-kak-sebya-v-eto-vremya-chuvstvovali-aeroporty-almaty-i-astany/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie