Глобальный сбой Microsoft: как себя в это время чувствовали аэропорты Алматы и Астаны

В работе Microsoft произошел сбой, что привело к остановке работы аэропортов и авиакомпаний по всему миру. Повлияло ли это на аэропорты Алматы и Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службы.

По ситуации с глобальным сбоем в работе Microsoft корреспонденту NUR.KZ дали комментарии в пресс-службах крупнейших аэропортов страны - Астаны и Алматы.

"На деятельность аэропорта сбой в Microsoft Azure не повлиял. Все работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта Астаны.

"Международный Аэропорт Алматы работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани южной столицы.

Напомним, сегодня в Сети стали появляться сообщения о сбоях в работе сервисов Microsoft. Это повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру.

Так, стало известно, что в США, Германии, Испании, Чехии, Великобритании, Нидерландах возникли различные проблемы с работой аэропортов и авиакомпаний. О возникших проблемах заявили также Turkish Airlines, ирландская Ryanair, индийские SpiceJet и Indigo.

На Аляске из-за сбоя связи местные жители не могли позвонить в службу спасения 911 и на другие номера.

В Японии клиенты сети ресторанов быстрого питания McDonald's не могли оформить заказы или расплатиться картой.

В Австралии сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений, операторов связи, веб-сайты СМИ, банки, платежные системы и авиакомпании.

При этом представители Microsoft на своем сайте отчетов о состоянии облачного программного обеспечения Azure сообщили, что примерно с 21:56 UTC 18 июля 2024 года (02:56 19 июля по времени Астаны) у части клиентов возникли проблемы с несколькими службами Azure. Наблюдались сбои в операциях по управлению службами, а также с подключением или доступностью служб.

"Мы знаем об этой проблеме и привлекли несколько команд. Мы определили основную причину. (...) Большинство служб сейчас восстановлено. Небольшая подгруппа служб все еще испытывает остаточное воздействие. Затронутые клиенты продолжат общаться через портал работоспособности служб Azure", - заявили в компании.