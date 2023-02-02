У ставшего вирусным чат-бота ChatGPT появится платная версия

Смартфон. Иллюстративное фото: Gabby Jones / Bloomberg / Getty Images

Компания OpenAI, занимающаяся разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения, анонсировала платную версию своего знаменитого чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению компании, подписка на ChatGPT Plus будет стоить 20 долларов в месяц, то есть 9,1 тыс. тенге. Разработчики обещают подписчикам чат-бота ряд преимуществ:

общий доступ к ChatGPT даже в часы пик;

более быстрое время отклика;

приоритетный доступ к новым функциям и обновлениям.

Пока новая подписка доступна лишь в США, однако разработчики обещают, что в ближайшее время воспользоваться услугами платного чат-бота смогут и жители других регионов. При этом по-прежнему доступна и бесплатная версия.

Отмечается, что проект запущен в пилотном формате, чтобы на основе отзывов пользователей определить сильные и слабые стороны чат-бота.

"Мы планируем усовершенствовать и расширить это предложение на основе ваших отзывов и потребностей. Мы также изучаем варианты более дешевых планов, бизнес-планов и пакетов данных для большей доступности", – говорится в сообщении.

ChatGPT – это чат-бот на базе искусственного интеллекта. В 2023 году он стал одной из самых обсуждаемых тем в интернете из-за своей способности имитировать человеческую речь, создавать тексты по запросу и даже писать сложный компьютерный код.

К слову, с этим ботом пообщались авторы Telegram-канала Tengenomika. Они решили спросить у искусственного интеллекта, что мешает Казахстану войти в число развитых стран.

Компания OpenAI, возглавляемая технологическим инвестором Сэмом Альтманом, начала свою деятельность как некоммерческая организация в 2015 году. Тогда глава Tesla Илон Маск, соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман и другие спонсоры пожертвовали организации миллиард долларов.

Цель компании - разработка искусственного интеллекта, который сможет обучаться всему тому, что умеют люди. В последние месяцы OpenAI выпустила продукты, которые, по мнению отраслевых обозревателей, могут изменить подход к использованию ИИ.

На прошлой неделе одна из крупнейших мировых компаний Microsoft заявила, что инвестирует средства в OpenAI.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2007703-u-stavshego-virusnym-chat-bota-chatgpt-poyavitsya-platnaya-versiya/