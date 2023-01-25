Microsoft инвестирует в разработчика чат-бота ChatGPT

Microsoft. Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

Microsoft инвестирует в OpenAI, компанию-разработчика вирусного чат-бота ChatGPT. Таким образом, технологический гигант стремится активнее использовать искусственный интеллект в своих продуктах, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

OpenAI, возглавляемая технологическим инвестором Сэмом Альтманом, начала свою деятельность как некоммерческая организация в 2015 году, когда генеральный директор Tesla Илон Маск , соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман и другие спонсоры пожертвовали организации миллиард долларов. Цель компании состоит в разработке искусственного интеллекта, который сможет обучаться всему тому, что умеют люди.

Microsoft впервые инвестировала в OpenAI в 2019 году, предоставив компании миллиард долларов на улучшение своей платформы облачных вычислений Azure. Это дало OpenAI вычислительные ресурсы, необходимые для обучения и улучшения алгоритмов искусственного интеллекта, и привело к прорыву. В последние месяцы OpenAI выпустила продукты, которые, по мнению отраслевых обозревателей, могут изменить подход к использованию ИИ.

Так, чат-бот от OpenAI ChatGPT стал сенсацией в техническом сообществе. Бот способен мгновенно отвечать на вопросы вроде "Кем был Джордж Вашингтон Карвер?". Кроме того, чат может генерировать и абсолютно новый контент. Например, его можно попросить "написать сценарий фильма, в котором тако сражается с хот-догом на пляже". Некоторые аналитики высказались, что ChatGPT может составить серьезную конкуренцию поисковику от Google.

Сегодня стоимость OpenAI оценивается в 29 млрд долларов. Это немного. Однако, несмотря на это, компания является одним из самых перспективных стартапов, существующих сегодня. Поэтому Microsoft делает выгодное вложение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2006539-microsoft-investiruet-v-razrabotchika-chat-bota-chatgpt/