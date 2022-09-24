Сервис 2ГИС пропал из App Store

2ГИС в телефоне. Фото: instagram.com/2gis

Картографический сервис 2ГИС, 72% акций которого владеет Сбербанк, пропал из App Store. На это обратили внимание пользователи. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе сервиса, передает РБК.

"2ГИС удалили из App Store, но уже установленные приложения продолжают работать - данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города", - заявили изданию в пресс-службе сервиса.

В 2ГИС посоветовали пользователям iPhone не удалять приложение, а при смене смартфона использовать сайт, установив его иконку на рабочий стол.

При этом в Google Play на Android оно все еще доступно.

К слову, казахстанские пользователи iPhone тоже отмечают, что в поиске по каталогу магазина приложение не отображается.

Напомним, ранее сообщалось, что после введения санкций приложение Сбербанка стало недоступным для пользователей с iOS и Android.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1989433-servis-2gis-propal-iz-app-store/