"Купил в январе, штраф за ноябрь": житель Алматы оказался должен 1,3 млн тенге за въезд в аэропорт

Казахстанец получил штраф в размере 1,3 млн тенге после того, как привез друга в аэропорт. В пресс-службе аэропорта Алматы рассказали подробности, передает NUR.KZ.

Казахстанец Мирас Гапуров опубликовал на своей странице в Threads обращение к администрации аэропорта Алматы из-за наложенного на него штрафа.

"Можете объяснить, как так получилось? Вчера привез друга на международный рейс, на шлагбауме меня не пропустили. Зашел в банковское приложение и тут - сюрприз: машину купили в январе, а штраф от ноября 2024 года", - написал казахстанец.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе аэропорта Алматы разъяснили подробности произошедшего.

"В системе парковки произошел технический сбой. В результате задолженность была ошибочно привязана к номерному знаку, ранее использовавшемуся другим автомобилем. Из-за этого система некорректно отобразила долг и заблокировала въезд в аэропорт.

После обращения к операторам парковки ошибка была оперативно устранена, а начисление - аннулировано", - объяснили в воздушной гавани.

Напомним, в августе этого года в Астане водитель с помощью видеорегистратора смог оспорить штраф, который на него наложили за превышение установленной скорости. Однако мужчина не нарушал ПДД.

В июне мы писали, что казахстанцы получают штрафы за нарушения на дорогах, которых они не совершали. К ошибке может привести сбой в электронной системе фиксации нарушений.

