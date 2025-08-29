Для чиновников Казахстана создадут отдельную версию мессенджера Aitu

Вице-министр цифрового развития РК Дмитрий Мун на брифинге СЦК рассказал о планах развития отечественного мессенджера Аitu, передает корреспондент NUR.KZ.

Дмитрий Мун отметил, что акционерами мессенджера являются АО "Казахтелеком" и компания BTS, которая на данный момент всю инфраструктуру держит на серверах внутри Казахстана.

"Существует план по тому, чтобы в будущем создать отдельно чат для госслужащих, потому что это общий мессенджер, которым пользуются все. То есть, там есть дополнительные сервисы.

Госслужащие сейчас начали им пользоваться: дают обратную связь для доработок и в будущем мы будем рассматривать, чтобы была отдельная версия для госслужащих, которая будет потенциально находиться уже в другой подведомственной госоргану компании", - сообщил Мун.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

После этого Министерство цифрового развития отреагировало на распространяемую информацию о якобы запрете на использование WhatsApp и Telegram в Казахстане из-за внедрения Aitu.

Насколько же безопасно само приложение, эксперты судить не спешат. Говорят: о мессенджере пока мало что известно, хотя существует приложение уже несколько лет.

