Казахстанцам придется больше платить за подписку на ChatGPT с 1 августа
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Сегодня, 24 июля, пользователи с платной подпиской на ChatGPT получили письмо с уведомлением о добавлении НДС к стоимости подписки с 1 августа, передает NUR.KZ.
В письме, поступившем на емейлы подписчиков, сообщается, что OpenAI, разработчик ChatGPT, с 1 августа 2025 года начнет включать налог на добавленную стоимость (НДС) в цену подписки для пользователей из Казахстана.
НДС составит 12%, следовательно, стоимость ежемесячной подписки для физических лиц вырастет с 20 долларов до 22 долларов 40 центов.
При этом юридические лица, зарегистрированные в Казахстане как плательщики НДС, могут избежать уплаты налога - для этого необходимо указать БИН в разделе налоговых данных аккаунта до 1 августа.
Напомним, в конце мая сообщалось, что компания OpenAI, разработчик интеллектуальной системы ChatGPT, зарегистрирована как налогоплательщик в Казахстане.
"Теперь за оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана чат бот будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан", - сообщали в КГД.
А в июне глобальный сбой произошел в работе ChatGPT - пользователи по всему миру писали, что чат перестал отвечать на вопросы.
Добавим, по информации Британской энциклопедии, ChatGPT - программное обеспечение, позволяющее пользователю задавать ему вопросы, используя разговорный, или естественный, язык.
Система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках, а также обладает другими функциями.
Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом был разработан компанией OpenAI.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2268597-podpiska-na-chat-gpt-stanet-dorozhe-dlya-kazahstancev-s-1-avgusta/
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