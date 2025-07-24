Казахстанцам придется больше платить за подписку на ChatGPT с 1 августа

Сегодня, 24 июля, пользователи с платной подпиской на ChatGPT получили письмо с уведомлением о добавлении НДС к стоимости подписки с 1 августа, передает NUR.KZ.

В письме, поступившем на емейлы подписчиков, сообщается, что OpenAI, разработчик ChatGPT, с 1 августа 2025 года начнет включать налог на добавленную стоимость (НДС) в цену подписки для пользователей из Казахстана.

НДС составит 12%, следовательно, стоимость ежемесячной подписки для физических лиц вырастет с 20 долларов до 22 долларов 40 центов.

При этом юридические лица, зарегистрированные в Казахстане как плательщики НДС, могут избежать уплаты налога - для этого необходимо указать БИН в разделе налоговых данных аккаунта до 1 августа.

Напомним, в конце мая сообщалось, что компания OpenAI, разработчик интеллектуальной системы ChatGPT, зарегистрирована как налогоплательщик в Казахстане.

"Теперь за оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана чат бот будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан", - сообщали в КГД.

А в июне глобальный сбой произошел в работе ChatGPT - пользователи по всему миру писали, что чат перестал отвечать на вопросы.

Добавим, по информации Британской энциклопедии, ChatGPT - программное обеспечение, позволяющее пользователю задавать ему вопросы, используя разговорный, или естественный, язык.

Система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках, а также обладает другими функциями.

Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом был разработан компанией OpenAI.

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