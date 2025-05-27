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Владельцы Chat GPT будут платить налоги за работу в Казахстане

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Стартовая страница ChatGPT
ChatGPT. Иллюстративное фото: pexels.com

За оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана владельцы Chat GPT будут производить уплату НДС, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет государственных доходов.

В КГД напомнили, что с 2022 года Казахстан успешно применяет налог на цифровые услуги, так называемый "налог на Google". После этого в нашей стране налогом начали облагать транснациональные IT-компании.

"С мая 2025 года произведена условная регистрация компании OpenAI, L.L.C. ведущей американской организации в сфере искусственного интеллекта, широко известной как разработчик интеллектуальной системы ChatGPT.

Теперь за оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана чат бот будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан",- сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что так называемый "налог на Google" в Казахстане был введен в 2022 году. Он касается не только популярной корпорации, которая известна своим поисковиком, но и всех интернет-компаний, которые официально ведут свой бизнес в стране.

Изначально ожидалось, что благодаря "налогу на Google" Казахстан будет ежегодно получать до 2 млрд тенге дополнительных средств. Но, как отмечают специалисты, данный налог принес бюджету страны гораздо больше.

В 2024 году иностранные интернет-компании, которые работают в Казахстане, уплатили в бюджет страны более 35 млрд тенге. Всего же "налог на Google" обошелся им в 75 млрд тенге.

Добавим, что в этом месяце в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сделали заявление о якобы планируемом запрете использования чата GPT чиновниками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2249190-vladelcy-chat-gpt-budut-platit-nalogi-za-rabotu-v-kazahstane/