Первая широкополосная сеть 10G заработала в Китае

В новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй запущена первая широкополосная сеть 10G, передает Mydrivers - перевод приводят "РИА Новости".

"Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G в новом районе Сюнъань.

Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON. Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа пропускная способность для одного пользователя увеличивается с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сокращается до уровня миллисекунд", - указано в статье.

Там также утверждается, что фактическая скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки - 1008 Мбит/с. Особо упоминается перспектива технологии для развития будущих приложений и услуг, требующих высокую пропускную способность: 8К видео, облачные хранилища, дополненная и виртуальная реальность.

Напомним, ранее в начале апреля председатель Комитета телекоммуникаций Минцифры Дамир Сейсембеков сообщил, что в городах Казахстана было определено 350 так называемых "белых пятен", где не работает, или слабый сигнал мобильного интернета. На сегодняшний день порядка 125 "белых пятен" закрыты, однако, по словам спикера, проведению этой работы мешают радиофобы.

В МЦРИАП ответили также, почему по скорости и качеству интернета Казахстан находится ниже 50-го места в общестрановом рейтинге.