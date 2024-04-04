В работе сервисов Apple и Meta произошел глобальный сбой

Минувшей ночью в работе сервисов Apple и мессенджера компании Meta, WhatsApp, произошел сбой - на неполадки жаловались жители многих стран, передает NUR.KZ.

Согласно информации на портале Downdetector, сбой в WhatsApp затронул пользователей по всему миру. Люди жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений (24% всех жалоб), работу приложения (70%) и веб-сайта (6%).

Проблемы наблюдаются и в работе других соцсетей Meta — Facebook и Instagram.

РБК пишет, что при попытке входа отображалось сообщение о проблемах с соединением с мессенджером.

Издание отмечает, что проблемы в работе WhatsApp наблюдались и в начале марта. К слову тогда, сбой затронул не только мессенджер, но и приложения X (бывшая Twitter), Gmail, «Google Карты», Google Play, YouTube, TikTok, Discord и др.

В день сбоя гонконгский провайдер HGC сообщил, что из-за атаки хуситов в Красном море оказались повреждены кабели Asia — Africa — Europe 1, Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, это затрагивает порядка 25% трафика.

Помимо этого, ночью пользователи со всего мира жаловались на проблемы в работе сервисов Apple Music, Apple TV и TV+, iTunes, App Store, Apple Support и др. РИА Новости пишет, что компания уже устранила сбой.

"По состоянию на 05:06 по времени Астаны раздел на сайте Apple "состояние системы" показывает, что сервисы, ранее испытывавшие сбои, вновь заработали, небольшие проблемы остаются с работой трех приложений", - говорится в материале.

Официальной информации о том, что послужило причиной сбоя, пока не поступало.