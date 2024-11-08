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Медкнижки и часть медсправок будут выдавать только в электронном формате с 2025 года в Казахстане

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Доктор в халате и планшетом ведет прием
Доктор ведет прием пациента. Иллюстративное фото: Pexels

На брифинге в СЦК представитель Минздрава рассказал о переводе в электронный формат медкнижек и нескольких видов медсправок для исключения фальсификации, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, выдача, учет и ведение личных медицинских книжек с января 2025 года будут переведены в электронный формат в Казахстане.

"С внедрением электронного формата личные медкнижки можно будет предоставлять сразу в нескольких организациях, что экономит средства граждан. Другое не менее важное преимущество – это исключение фактов фальсификации санкнижек, которые несут угрозу для общественного здоровья", - сообщил спикер.

Также, по данным Минздрава, с 2025-го года 8 видов медицинских справок, включая больничный лист и справку о временной нетрудоспособности, будут выдаваться только в электронном виде.

"Для удобства граждан отпадет необходимость носить с собой бумажные справки, с их согласия электронные справки будут передаваться в те или иные учреждения по требованию", - сообщил вице-министр здравоохранения.

В электронный формат будут переведены следующие медицинские справки:

  • больничный лист;
  • 075/у "Медицинская справка";
  • 026/у "Заключение ВКК";
  • 073/у "Справка о допуске к управлению ТС";
  • 069/у "Санаторно-курортная карта";
  • 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка";
  • 076/у "Получение разрешения на оружие";
  • 038/у "Справка о временной нетрудоспособности".

"Стоит отметить, что в мобильном приложении eGov mobile реализован раздел "еDensaulyq", который позволяет гражданам иметь доступ к своим персональным медицинским данным", - добавил Ербол Оспанов.

Напомним, в конце октября глава МЦРИАП рассказал, когда в Казахстане улучшат защиту медицинских данных казахстанцев. По его словам, ведомство будет предлагать соответствующие поправки.

Ранее также сообщалось, что в больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова объяснила меру борьбой с приписками.

Отметим, что в июле текущего года Акмарал Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.

"Для того, чтобы исключить приписки, по крайней мере, чтобы минимизировать такие риски, мы планируем интегрировать свою базу данных с данными соответствующих госорганов. Письмо руководству правительства мною было направлено. Сейчас жду соответствующего решения", - сказала тогда министр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2184897-medknizhki-i-chast-medspravok-budut-vydavat-tolko-v-elektronnom-formate-s-2025-goda-v-kazahstane/

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