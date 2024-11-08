Медкнижки и часть медсправок будут выдавать только в электронном формате с 2025 года в Казахстане
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На брифинге в СЦК представитель Минздрава рассказал о переводе в электронный формат медкнижек и нескольких видов медсправок для исключения фальсификации, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, выдача, учет и ведение личных медицинских книжек с января 2025 года будут переведены в электронный формат в Казахстане.
"С внедрением электронного формата личные медкнижки можно будет предоставлять сразу в нескольких организациях, что экономит средства граждан. Другое не менее важное преимущество – это исключение фактов фальсификации санкнижек, которые несут угрозу для общественного здоровья", - сообщил спикер.
Также, по данным Минздрава, с 2025-го года 8 видов медицинских справок, включая больничный лист и справку о временной нетрудоспособности, будут выдаваться только в электронном виде.
"Для удобства граждан отпадет необходимость носить с собой бумажные справки, с их согласия электронные справки будут передаваться в те или иные учреждения по требованию", - сообщил вице-министр здравоохранения.
В электронный формат будут переведены следующие медицинские справки:
- больничный лист;
- 075/у "Медицинская справка";
- 026/у "Заключение ВКК";
- 073/у "Справка о допуске к управлению ТС";
- 069/у "Санаторно-курортная карта";
- 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка";
- 076/у "Получение разрешения на оружие";
- 038/у "Справка о временной нетрудоспособности".
"Стоит отметить, что в мобильном приложении eGov mobile реализован раздел "еDensaulyq", который позволяет гражданам иметь доступ к своим персональным медицинским данным", - добавил Ербол Оспанов.
Напомним, в конце октября глава МЦРИАП рассказал, когда в Казахстане улучшат защиту медицинских данных казахстанцев. По его словам, ведомство будет предлагать соответствующие поправки.
Ранее также сообщалось, что в больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова объяснила меру борьбой с приписками.
Отметим, что в июле текущего года Акмарал Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.
"Для того, чтобы исключить приписки, по крайней мере, чтобы минимизировать такие риски, мы планируем интегрировать свою базу данных с данными соответствующих госорганов. Письмо руководству правительства мною было направлено. Сейчас жду соответствующего решения", - сказала тогда министр.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2184897-medknizhki-i-chast-medspravok-budut-vydavat-tolko-v-elektronnom-formate-s-2025-goda-v-kazahstane/