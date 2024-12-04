Бесплатный Wi-Fi появится в парках Караганды
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В Караганде продолжают работу по созданию комфортной городской среды. В планах властей установка бесплатного Wi-Fi в парках и зимние активности для горожан, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, аким области Ермаганбет Булекпаев на встрече с жителями рассказал о проектах по благоустройству.
Он подчеркнул, что целью является сделать Караганду комфортной для пеших прогулок, чему помогают урбанисты, вносящие свои предложения и разрабатывающие проекты.
В этом году благоустроено семь скверов, и особое внимание уделяется крупному проекту по благоустройству сквера Сарыарка на Юго-Востоке города.
Работы в этом сквере еще не завершены, но в следующем году он должен стать новой точкой притяжения для жителей.
Ермаганбет Булекпаев также поручил акимату города организовать зимние активности в скверах и парках всех районов.
При условиях подходящей погоды планируется залить семь катков, один из которых будет находиться в сквере на улице Сарыарка, а также появится горка для зимних развлечений.
Ранее сообщалось, что в Караганде завершен ремонт сквера имени Аппака Байжанова, подрядчики обустроили территорию, обновили памятник и установили новое освещение.
А новый сквер "Алаш" за 1,2 млрд тенге в свою очередь подвергся критике жителей Караганды из-за некачественных и уже сломанных деталей.
Также в Караганде завершаются масштабные работы по благоустройству и ремонту дорог, которые затрагивают не только центральные районы, но и отдаленные участки города. В рамках программы "Город без окраин" активно строятся новые дороги и модернизируются существующие, что делает город более доступным и удобным для всех его жителей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2196152-besplatnyy-wi-fi-poyavitsya-v-parkah-karagandy/