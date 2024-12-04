Благоустройство сквера имени Аппака Байжанова завершили в Караганде

В Караганде завершен ремонт сквера имени Аппака Байжанова, подрядчики обустроили территорию, обновили памятник и установили новое освещение, передает ekaraganda.kz.

В 2024 году в Караганде провели текущий ремонт сквера имени Аппака Байжанова по улицам Лободы и Ерубаева. В сроки подрядчики уложились: здесь стало уютнее, светлее, появилось больше лавочек и шахматные столы.

Согласно плану, в сквере плиткой благоустраивали пешую и тротуарную части. Обновили и сам памятник Аппаку Байжанову.

В районном акимате уточняли: для обновления памятника использовали гранит, чтобы облагородить его основание и сам постамент.

Что касается самой скульптуры Аппака Байжанова, здесь реставрировали сломанные элементы, в частности, пальцы и детали одежды, также заделывали швы.

В качестве материала использовалась гранитная крошка. Реставрировал скульптуру мастер Анатолий Баркин, который вместе Юрием Гуммелем принимал участие в его изготовлении в 1999 году.

По данным портала госзакупок, на сквер потрачено 129 633 035 тенге, а подрядчиком работ является ОО Инвалидов "Даму Ниет 2016".

Для организации это не первый проект: ранее жезказганская фирма уже благоустраивала парковые территории в Каражале и Жезказгане, однако в Караганде для них это первый опыт, рассказал представитель ОО Инвалидов "Даму Ниет 2016" Даурен Жакин.

В сроки договоров уложились: по основному договору работы должны были закончить до 1 ноября, по дополнительному - до 1 декабря.

Сквер имени Аппака Байжанова. Фото: ekaraganda.kz

Основной договор предполагал благоустройство и выкладку брусчатки площадью 2,5 тыс. квадратных метров, установку 30 опор освещения и 22 лавочек, 1 100 квадратных метров природного камня со всеми текущими работами на площади перед памятником, а также высадку 5 900 квадратных метров газона. Его качество можно будет оценить уже по весне.

Дополнительный договор предполагал выкладку 1 350 квадратных метров брусчатки близ библиотеки имени Н. В. Гоголя, работу с гранитным материалом по благоустройству памятника, установку гранитных полос между плитняком и гранитных бордюров, шести чугунных лавочек и двух с навесами, еще трех лавочек под гирляндами на аллее и двух шахматных столов.

В сквере в целом выложено 3 850 квадратных метров брусчатки повышенной прочности толщиной 80 миллиметров - это, по словам представителей подрядной организации, позволит выдержать даже нагрузку коммунальной техники. На все выполненные работы действует гарантия 36 месяцев, а все использованные для благоустройства материалы отечественного производства, в основном карагандинского.

Территория сквера имени Аппака Байжанова по улице Лободы заканчивается на въезде на парковку напротив школы № 63. Здесь, на аллее, сделали небольшой скат - смягчили подъем, чтобы удобнее двигаться мамам с колясками. По этой аллее установили 10 опор освещения.

Сквер имени Аппака Байжанова. Фото: ekaraganda.kz

На подходе к памятнику разместились лампочки-гирлянды общей протяженностью 100 метров, которые запитаны от опор освещения, включаются вечером и работают от фотореле.

Близ лампочек расположились три лавочки с урнами, их установили уже в конце ноября. По этой же стороне аллеи сквера посеяли многолетний зеленый газон - это сделали до холодов, как и санитарную обрезку деревьев.

Непосредственно на площади перед памятником Аппаку Байжанову установлены чугунные лавочки с деревянными сиденьями. К ним на этой неделе присоединятся и круглые чугунные урны - пока они в дороге.

"Многие писали, что на площади перед памятником мы ничего не переделали, якобы просто помыли и почистили. Однако мы сохранили старый плитняк - достояние площади, поверху прошли новым камнем, и за счет этого уровень площади немного приподнялся.

Спуски к пешеходным переходам через дорогу обустроили: здесь не было пандусов, поэтому мы предусмотрели максимально, насколько это возможно здесь, мягкие спуски как на Ерубаева, так и на Лободы - встречались с маломобильными жителями этого района, получили от них обратную связь.

В целом, пока шли работы, встречались с карагандинцами и старались прислушиваться к их пожеланиям, чтобы людям было комфортно здесь прогуливаться", - рассказал Даурен Жакин.

По тротуару на улице Ерубаева вдоль сквера не было освещения, в рамках благоустройства сделали и это. Близ дороги по Ерубаева технический тротуар тоже оформили брусчаткой, обновленный участок простирается от пересечения с улицей Лободы до улицы Алиханова.

На территории напротив площади перед историко-краеведческим музеем теперь установлены лавочки с урнами и тоже засеян многолетний газон.

В рамках проекта облагородили территорию напротив входа библиотеки имени Н. В. Гоголя, которой в этом году 90 лет, до границы с Дворцом школьников № 1. Сделали все досрочно, еще в теплую погоду в октябре, а позже установили лавочки рядом с детской площадкой напротив библиотеки.

Здесь же, но с другой стороны площади, расположились две лавочки с навесами и кованными боковыми спинками, напротив них два шахматных стола из гранита. Их установили в прошедшие выходные. Поверхность стульев рядом с шахматными столами покрыта деревом. Все это, заверяют в подрядной организации, будет стоять долго, осадки проблем не принесут.

Помимо этого, в Караганде нередки случаи, когда особо предприимчивые жители умудряются перетаскивать лавочки. Этот момент подрядчики тоже учли с надеждой, что такое имущество все-таки останется в целости и сохранности.

"И лавочки, и урны просто так не унести: к примеру, все лавочки в обновленном сквере укреплены штырями, вбитыми на глубину 50-70 сантиметров. Нужно постараться, чтобы сдвинуть их с места.

С шахматными столами то же самое: мы укрепим их тем же способом. Сам шахматный стол весит около 400 килограммов, стулья - около 70 килограммов каждый", - объяснил Даурен Жакин.

Ранее сообщалось, что Алатауском районе Алматы построили новую пешеходную зону, Ерболат Досаев поблагодарил жителей за активное участие в благоустройстве.

Помимо этого, суд в Алматы признал недобросовестной подрядную организацию, планировавшую реконструкцию сквера Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.