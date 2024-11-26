"Приглашаем белых хакеров": в Минцифры о том, что делают для защиты персональных данных казахстанцев

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов спросил у главы Минцифры, какие меры принимаются в Казахстане для защиты персональных данных граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, в ведомстве прибегают к услугам "белых" хакеров.

"Мы активно работаем над укреплением безопасности данных, в частности привлекаем специалистов по кибербезопасности для выявления уязвимости в наших системах, это программа Bug Bounty. Приглашаем "белых" хакеров, чтобы они нам помогли, информируем граждан об утечках персональных данных в целях обеспечения прозрачности.

Также обновили процедуры тестирования информационных систем, вносим законодательные изменения, проводим проверки. Все эти меры направлены на защиту граждан и повышение доверия к цифровым услугам", – заявил Мадиев.

Напомним, в июне 2022 года сотрудники ЦАРКА заявляли об утечке данных клиентов "Казпочты". Тогда на одном из хакерских форумов был выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных.

В феврале этого года глава ЦАРКА Олжас Сатиев выразил мнение, что в 99% случаев казахстанцы сами виноваты в утечке своих данных.

В марте Сатиев признался, что его обманули на 20 тысяч тенге в интернете.

Отметим, что Минцифры рекомендует гражданам соблюдать нижеуказанные пункты по кибербезопасности при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:

Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

Для справки: как сообщается на сайте Cyber Media, Bug Bounty (багбаунти, баг-баунти) - это любая платформа или программа, пользователи которой находят уязвимости в сторонних продуктах и получают за это вознаграждение или общественное признание.

Пользователи программ Bug Bounty - багхантеры. Как правило, это специалисты по кибербезопасности. В свободное время они ищут уязвимости на сайтах и в ПО. О найденной уязвимости они сообщают самим разработчикам сайта или ПО, за что получает вознаграждение. При этом решение об устранении этой уязвимости останется на усмотрение компании-разработчика.

С помощью багбаунти разработчики могут узнать об ошибках в ПО и устранить их до того, как с ними столкнутся реальные злоумышленники или пользователи.