В Google отреагировали на замечания антимонополистов Казахстана

Компания Google после замечания от антимонополистов Казахстана внедрила двухфакторное "непропускаемое" окно при выборе поисковика, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

На сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК появилось сообщение о том, что в адрес компаний Google LLC, Google Ireland Limited и Google Commerce Limited было направлено уведомление о наличии в их действиях признаков злоупотребления доминирующим положением.

По информации АЗРК, компания уже устранила замечания. Теперь казахстанцы после обновления браузера Chrome или при первом пользовании им видят двухфакторное "непропускаемое" окна выбора.

"На 4 843 890 мобильных устройствах с операционной системой Android уже продемонстрировано окно выбора - на этих устройствах автоматически или вручную было осуществлено обновление браузера Chrome до версии, в которую встроено двухфакторное окно выбора. Ожидается дальнейший прирост устройств, на которых будет продемонстрировано окно выбора и сделан соответствующий выбор", - сказано в релизе.

По данным АЗРК, по состоянию на 1 июня текущего года выбор пользователей Казахстана выглядел следующим образом:

82,95% пользователей выбрало Google в качестве поисковой системы;

17,04% пользователей выбрало Yandex.

"Стоит отметить, что впервые исполнено уведомление о наличии в действиях признаков злоупотребления доминирующим положением крупной транснациональной компанией, находящейся вне юрисдикции Республики Казахстан.

Во многих странах по требованию регулирующих государственных органов внедрены экраны выбора поисковых систем, в том числе странах ЕС, Российской Федерации и Республики Беларусь", - добавили в АЗРК.

Напомним, что в марте текущего года АЗРК выявило признаки нарушений в действиях подведомственных организаций холдинга "Байтерек". А в мае АЗРК направило предупреждение в адрес АО "Казахтелеком" после их сообщений о повышении тарифов. Тогда сообщалось об изменениях 51 архивных тарифных планов по фиксированной связи, включающих услуги домашнего интернета, а также пакетных услуг с мобильной связью.

Также в мае три фармацевтические компании в Казахстане оштрафовали на 342 млн тенге за участие в картельном сговоре после расследования в АЗРК.

Недавно глава Агентства Марат Омаров на брифинге высказался о стоимости на услуги в аэропортах страны. Он признал, что поступают жалобы на услуги аэропортов в части высоких цен в стерильных зонах, на высокие цены на чай, кофе и так далее.