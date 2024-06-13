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В Google отреагировали на замечания антимонополистов Казахстана

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Macbook с открытым браузером
Google. Иллюстративное фото: pixabay.com

Компания Google после замечания от антимонополистов Казахстана внедрила двухфакторное "непропускаемое" окно при выборе поисковика, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

На сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК появилось сообщение о том, что в адрес компаний Google LLC, Google Ireland Limited и Google Commerce Limited было направлено уведомление о наличии в их действиях признаков злоупотребления доминирующим положением.

По информации АЗРК, компания уже устранила замечания. Теперь казахстанцы после обновления браузера Chrome или при первом пользовании им видят двухфакторное "непропускаемое" окна выбора.

"На 4 843 890 мобильных устройствах с операционной системой Android уже продемонстрировано окно выбора - на этих устройствах автоматически или вручную было осуществлено обновление браузера Chrome до версии, в которую встроено двухфакторное окно выбора. Ожидается дальнейший прирост устройств, на которых будет продемонстрировано окно выбора и сделан соответствующий выбор", - сказано в релизе.

По данным АЗРК, по состоянию на 1 июня текущего года выбор пользователей Казахстана выглядел следующим образом:

  • 82,95% пользователей выбрало Google в качестве поисковой системы;
  • 17,04% пользователей выбрало Yandex.

"Стоит отметить, что впервые исполнено уведомление о наличии в действиях признаков злоупотребления доминирующим положением крупной транснациональной компанией, находящейся вне юрисдикции Республики Казахстан.

Во многих странах по требованию регулирующих государственных органов внедрены экраны выбора поисковых систем, в том числе странах ЕС, Российской Федерации и Республики Беларусь", - добавили в АЗРК.

Напомним, что в марте текущего года АЗРК выявило признаки нарушений в действиях подведомственных организаций холдинга "Байтерек". А в мае АЗРК направило предупреждение в адрес АО "Казахтелеком" после их сообщений о повышении тарифов. Тогда сообщалось об изменениях 51 архивных тарифных планов по фиксированной связи, включающих услуги домашнего интернета, а также пакетных услуг с мобильной связью.

Также в мае три фармацевтические компании в Казахстане оштрафовали на 342 млн тенге за участие в картельном сговоре после расследования в АЗРК.

Недавно глава Агентства Марат Омаров на брифинге высказался о стоимости на услуги в аэропортах страны. Он признал, что поступают жалобы на услуги аэропортов в части высоких цен в стерильных зонах, на высокие цены на чай, кофе и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2116782-v-google-otreagirovali-na-zamechaniya-antimonopolistov-kazahstana/

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