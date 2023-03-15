"Необоснованные преимущества": в Банке развития Казахстана и KazakhExport выявили нарушения

Банк развития Казахстана. Иллюстративное фото: facebook.com/kdb.kz

Агентство по защите и развитию конкуренции РК выявило признаки нарушений в действиях подведомственных организаций холдинга "Байтерек", передает официальный сайт ведомства.

"Агентство по защите и развитию конкуренции РК по результатам проведенного мониторинга деятельности холдинга "Байтерек" на предмет обеспечения равного доступа к мерам государственной поддержки выявило признаки нарушений в действиях подведомственных организаций холдинга – АО "Банк развития Казахстана" и АО KazakhExport", ­– говорится в сообщении.

По информации антимонопольного органа, Банк развития Казахстана занимается льготным кредитованием крупных инфраструктурных проектов.

"В ходе изучения внутренней документации банка установлены положения, создающие необоснованные конкурентные преимущества для заемщиков ранее получивших доступ к финансовым инструментам БРК. В частности, для данной категории заемщиков допускается получение дополнительного финансирования без прохождения процедур банковской экспертизы", – сообщили в АЗРК.

Кроме того, проекты по госпрограмме индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы должны были финансироваться согласно утвержденным схемам – 50% бюджетный заем и 50% иные источники. Однако, как выявило ведомство, отдельные проекты БРК кредитовал полностью за счет бюджетных средств, тогда как другие – полностью за счет "дорогих" денег, привлеченных из иных источников. В результате данные действия повлияли на конечную процентную ставку заемщиков, создав неравные условия доступа к мерам поддержки для получателей.

"Проявления фаворитизма в деятельности Банка выразились в приоритетном, ускоренном рассмотрении заявок на получение мер поддержки. К примеру, вместо утвержденных 70 календарных дней отдельные проекты согласовывались в течении 3-4 суток с момента поступления, тогда как по другим проектам сроки рассмотрения нарушались и превышали более 300 дней", – добавили в антимонопольном органе.

В деятельности KazakhExport АЗРК установил признаки создания неравных условий при установлении встречных обязательств получателям мер государственной поддержки.

Отмечается, что в адрес операторов мер господдержки внесены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушений законодательства Казахстана. Кроме того, в адрес холдинга "Байтерек" внесено предписание об устранении признаков нарушений и обстоятельств им способствующих. Уведомления должны быть исполнены в течение 30 календарных дней.

"В случае неисполнения уведомлений в установленный АЗРК срок, по каждому факту будут приняты соответствующие меры реагирования", – предупредили в агентстве.

Добавим, что АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – ключевой институт правительства Казахстана, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики страны путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Единственным акционером холдинга "Байтерек" является правительство РК.

"Байтерек" включает в себя 7 дочерних организаций: акционерные общества со 100-процентным участием холдинга, такие как АО "Банк развития Казахстана", АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "ФРП "Даму", АО "Казахстанская жилищная компания", АО "ЭСК Kazakh Export", АО "Казына Капитал Менеджмент", АО "Аграрная кредитная корпорация".

АО "Банк развития Казахстана" является национальным институтом развития. Единственный акционер банка – холдинг "Байтерек".

Цель деятельности БРК:

совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности;

развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности;

содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.

АО "ЭСК Kazakh Export" является единственной специализированной страховой организацией – институтом развития Казахстана, осуществляющей функции экспортно-кредитного агентства. Данные функции KazakhExport были закреплены в государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию страны на 2010-2014 годы, в целях создания эффективных финансовых механизмов по поддержке выхода казахстанской продукции обрабатывающего сектора на зарубежные рынки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2013041-neobosnovannye-preimuschestva-v-banke-razvitiya-kazahstana-i-kazakhexport-vyyavili-narusheniya/