"Казахтелекому" сделали предупреждение после информации о повышении тарифов

Агентство по защите и развитию конкуренции направило предупреждение в адрес АО "Казахтелеком" после их сообщений о повышении тарифов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным АЗРК, представители АО "Казахтелеком" 20 мая 2024 года на своем интернет-ресурсе опубликовали информацию о повышении тарифов с 1 июля 2024 года.

Сообщалось об изменениях 51 архивных тарифных планов по фиксированной связи, включающих услуги домашнего интернета, а также пакетных услуг с мобильной связью.

В соответствии с законодательством о связи тарифы на услуги связи устанавливаются операторами связи только на основе обоснованных затрат.

"В этой связи АЗРК в соответствии с пунктом 1 статьи 198 Предпринимательского кодекса в целях предупреждения нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции 24 мая 2024 года в отношении АО "Казахтелеком" направлено предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства", – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, согласно статье 20 закона РК "О связи", тарифы на услуги связи устанавливаются операторами связи самостоятельно на основе обоснованных затрат, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Уполномоченный орган регулирует:

тарифы на услуги в сфере естественной монополии в области связи, а также цены на услуги, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии в области связи; предельный уровень цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах.

Порядок регулирования цен и тарифов на услуги, указанные в настоящем пункте, определяется уполномоченным органом.

Операторы связи в порядке, определенном правилами оказания услуг связи, обеспечивают круглосуточное предоставление каждому пользователю услугами связи бесплатных соединений с оператором системы экстренного вызова, экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и другими службами согласно перечню, определяемому правительством Республики Казахстан.

При этом в июле прошлого года аналитики сообщили, что Казахстан вошел в топ-5 стран с самым дешевым интернетом в мире. Однако такая ситуация приносит вред интернет-сфере страны и является "якорем" в ее развитии.

Позже в АЗРК рассказывали, как планируют регулировать тарифы на интернет и мобильную связь в стране.