Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Заблокируют ли TikTok в Казахстане, рассказали в Минкультуры

Опубликовано:

TikTok в телефон
TikTok. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков в кулуарах cената сегодня рассказал, планируется ли блокировка TikTok в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что ранее в Минкультуры говорили о возможности блокировки соцсетей, которые угрожают национальной безопасности.

"Вопрос был задан касательно TikTok. В министерстве в настоящее время на повестке дня не стоит вопрос блокировки. Но в случае неисполнения требований по соблюдению законодательства предусмотрены меры, в том числе связанные с ограничением доступа", - отметил вице-министр Канат Искаков.

По его словам, Министерство культуры и информации работает с TikTok.

"Вопрос на повестке дня не стоит, что мы должны заблокировать ту или иную онлайн-платформу, поэтому давайте четко определимся… На данный момент вопрос блокировки той или иной платформы на повестке дня не стоит", - заверил он.

Напомним, в апреле министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok. Представители платформы отреагировали на ее высказывание.

В конце апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что на территории Евросоюза может быть заблокирована социальная сеть TikTok. С такой же инициативой ранее выступали в России.

Тем временем о блокировке платформы говорили в Кыргызстане и в Соединенных Штатах.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2113266-zablokiruyut-li-tiktok-v-kazahstane-rasskazali-v-minkultury/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.