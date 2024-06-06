Заблокируют ли TikTok в Казахстане, рассказали в Минкультуры

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков в кулуарах cената сегодня рассказал, планируется ли блокировка TikTok в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что ранее в Минкультуры говорили о возможности блокировки соцсетей, которые угрожают национальной безопасности.

"Вопрос был задан касательно TikTok. В министерстве в настоящее время на повестке дня не стоит вопрос блокировки. Но в случае неисполнения требований по соблюдению законодательства предусмотрены меры, в том числе связанные с ограничением доступа", - отметил вице-министр Канат Искаков.

По его словам, Министерство культуры и информации работает с TikTok.

"Вопрос на повестке дня не стоит, что мы должны заблокировать ту или иную онлайн-платформу, поэтому давайте четко определимся… На данный момент вопрос блокировки той или иной платформы на повестке дня не стоит", - заверил он.

Напомним, в апреле министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok. Представители платформы отреагировали на ее высказывание.

В конце апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что на территории Евросоюза может быть заблокирована социальная сеть TikTok. С такой же инициативой ранее выступали в России.

Тем временем о блокировке платформы говорили в Кыргызстане и в Соединенных Штатах.