Интернет от OneWeb в Казахстане: на каком этапе находится проект, рассказали в Минцифры

В МЦРИАП провели заседание коллегии по космической деятельности. Стало известно, что работы над станцией негеостационарной сети связи OneWeb уже завершаются, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что концепцией развития космической отрасли Казахстана отмечены задачи по развитию негеостационарных сетей связи, в том числе для решения подключения 328 сел Казахстана к широкополосному Интернету.

"В связи с этим на территории ЦКС "Коктерек" завершаются работы по созданию станции сопряжения негеостационарной сети связи OneWeb, техническая готовность для предоставления коммерческих услуг намечена на 2024 год", – рассказали в Минцифры.

При этом в рамках решения государственных задач по устранению "цифрового неравенства" реализовывается проект по предоставлению широкополосного доступа к информационно-коммуникационным системам в малонаселенных сельских пунктах страны с применением спутниковых технологий "KazSat".

"Подключено 176 сельских населенных пунктов с применением Wi-Fi HotSpot решения в качестве технологии абонентского доступа. В отмеченных 176 селах услугами широкополосного доступа охвачены более 17 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Еще на коллегии заявили, что в марте этого года, с помощью мобильного приложения "BAIKONUR" в тестовом режиме были запущены заявки на посещение космического ракетного комплекса "Зенит-М" представителям Kazakhturism. В перспективе планируется обеспечить допуск на все объекты комплекса "Байконур", за исключением, объектов, задействованных при подготовке и запуске ракета носителя, с помощью данного мобильного приложения.

По итогу встречи Министр Багдат Мусин положительно оценил работу проводимой предприятиями космической отрасли и выдал ряд поручений для дальнейшего развития.

Напомним, в сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев поручил наладить работу систем SpaceX и OneWeb в отдаленных селах Казахстана.

"Для нашей страны, в которой около 40% населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом", – подчеркивал тогда президент.

А в ноябре прошлого года в Минцифры сообщали, что такие операторы как OneWeb и SES планируют начать работу на территории Казахстана с 2024 года.

Добавим, как пишет РБК, OneWeb – это система одноименной британской частной корпорации, целью которой является обеспечение доступа в любой точке мира к широкополосному интернету с помощью спутниковой связи.