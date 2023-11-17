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30 лет независимости Казахстана

Новый спутниковый интернет от иностранных операторов может появиться в Казахстане

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Модем стоит на столе
Модем. Иллюстративное фото: deepblue4you/Getty Images

Сегодня на брифинге МЦРИАП представитель ведомства сообщил, что кроме спутникового интернета Starlink в Казахстане может появиться OneWeb и SES, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу Управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи МЦРИАП Олжаса Кабенова спросили, не будет ли появление спутникового интернета в Казахстане притеснять уже существующих операторов связи.

"В части притеснения наших операторов – это наоборот позволит развивать конкуренцию, потому что будет возможность доступа к интернету. Помимо Starlink есть и другие операторы, такие как OneWeb и SES, которые тоже планируют начать работу на нашей территории со следующего года", – заявил Кабенов.

Как пишет РБК, OneWeb – это система одноименной британской частной корпорации, целью которой является обеспечение доступа в любой точке мира к широкополосному интернету с помощью спутниковой связи.

При этом SES – еще один глобальный спутниковый оператор. По данным с официального сайта компании, 70 их спутников расположены на двух разных орбитах. Компания объединяет обширную сеть спутниковой и наземной инфраструктуры.

Кроме того, отметим, что в сентябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев поручил наладить работу систем SpaceX и OneWeb в отдаленных селах Казахстана.

"Для нашей страны, в которой около 40% населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом", – подчеркивал тогда президент.

Напомним также, что в МЦРИАП сегодня назвали незаконным использование физлицами в Казахстане спутникового интернет Starlink от Илона Маска. В стране пока не узаконили этот вопрос, а потому казахстанцев могут ждать штрафы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2046279-novyy-sputnikovyy-internet-ot-inostrannyh-operatorov-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/

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