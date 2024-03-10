Утечка данных 2 млн казахстанцев из базы МФО: уведомления пришли и тем, кто не брал займы
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Казахстанцы пожаловались, что получили уведомления об утечке их данных из базы клиентов МФО, хотя никогда не регистрировались в этой организации. Ситуацию прокомментировали в МЦРИАП, передает NUR.KZ.
Несколько дней назад представители Минцифры сообщили о том, что в Сеть попали более 2 млн персональных данных казахстанцев, которые являлись клиентами МФО zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").
В ведомстве тогда отмечали, что когда личности клиентов установят, им будут направлены соответствующие уведомления в мобильном приложении EgovMobile.
Читатели NUR.KZ пожаловались, что им прислали уведомления об утечке данных, хотя они утверждают, что никогда не были клиентами данной МФО или любой другой.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЦРИАП. По словам специалистов, в Сети действительно могли оказаться данные казахстанцев, не имеющих отношения к организации.
"Не обязательно, чтобы они были клиентами данной микрокредитной организации. Для дальнейшего выяснения, почему данные оказались там, нужно обратиться в Комитет информбезопасности МЦРИАП", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что только на основании жалобы КИБ сможет провести проверку в отношении данной организации.
Напомним также, что ранее в Сети появилась информация об утечке личных данных казахстанцев посредством шпионской программы, которая была разработана китайской компанией.
Отмечалось, что целью атакующих были как общая информация, такие как базы данных, так и точечная информация конкретных лиц – контроль переписки, звонков и передвижения.
Также сообщалось, что в утечке упоминается информация ЕНПФ от 2019 года, информация по почтовому серверу Министерства обороны РК, а некоторые скрины включают в себя также данные об авиаперевозчике Air Astana.
Обе организации, комментируя ситуацию, опровергли информацию об утечке своих данных.
В МЦРИАП сообщали, что совместно с КНБ проводят анализ данной ситуации.
Позже депутат мажилиса Екатерина Смышляева, комментируя информацию о предполагаемой утечке, отметила, что является очередным "следствием прямого игнорирования требований законов крупными, далеко не бедными компаниями".
Она также заявила, что законы по защите информации в Казахстане соответствуют мировым стандартам, однако, "дело в их правоприменении".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2065686-utechka-dannyh-2-mln-kazahstantsev-iz-bazy-mfo-uvedomleniya-prishli-i-tem-kto-ne-bral-zaymy/