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МЦРИАП о недавней утечке данных казахстанцев: Это разведывательная акция какой-то спецслужбы

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Мужчина работает за компьютером
Программист. Иллюстративное фото: pixabay.com

Председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов на брифинге рассказал, как личные данные казахстанцев оказались на руках у представителей другой страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Абдикаликов сообщил, что Комитетом по информационной безопасности был проведен анализ последней утечки данных казахстанцев.

"Мы проводили анализ этих материалов, наши коллеги из ЦАРКА в этом также помогали, Государственная техническая служба, КНБ. Первое, что мы хотели бы сказать, мы не можем обвинять какую-либо страну или какую-либо спецслужбу в том, что она нарушала наше законодательство. То есть прямых доказательств нет, поэтому мы хотим сказать, что КНР является стратегическим партнером нашей страны…", – сказал он.

Он рассказал, как выглядит ситуация в глазах уполномоченных органов Казахстана.

"В нашем понимании ситуация выглядит достаточно просто – есть хакерская группировка, которая несомненно работала на какую-то спецслужбу иностранного государства", –указал он.

При этом спикер заявил, что это не было для них новостью.

"Скажу, что новостью для нас не было, потому что в 2022 году нашим оперативным центром информационной безопасности, который использовал наше отечественное решение, были обнаружены у одного их сотовых операторов первые следы незаконного присутствия хакерской группировки. Далее эта информация была передана в Национальный координационный центр информационной безопасности. Там ее перепроверили у других операторов сотовой связи и было обнаружено, что такие же следы присутствия присутствуют и в их инфраструктуре", – пояснил Руслан Абдикаликов.

По его словам, около года было потрачено на то, чтобы этот доступ прекратить.

"Если вы видите по утечке, самая свежая информация как раз за 2022 год – в 2019, 2020, 2021 годах они имели еще какой-то доступ или делали попытки по получению доступа к этой инфраструктуре, а в 2022 году нам удалось полностью их от доступа отлучить. Да, это разведывательная акция какой-то спецслужбы с применением хакерских методов, и если посмотреть на тот арсенал, который использовался хакерской группировкой, он действительно поражает. И когда мы говорим, кто виноват в этом? То есть напрямую обвинить кого-то очень сложно", – резюмировал он.

Сегодня президент ОЮЛ "Центр анализа и расследования кибератак" (ЦАРКА) Олжас Сатиев, также комментируя недавнюю утечку данных, предложил казахстанцам "жить в состоянии, что ты всегда взломан".

Напомним, на этой неделе стало известно об утечке данных казахстанцев. Тогда в МЦРИАП прокомментировали появившуюся в Сети информацию о "китайских кибершпионах".

Вчера, депутат Екатерина Смышляева комментируя недавнюю утечку данных казахстанцев, заявила о разгоревшемся скандале и сообщила, что безопасностью всех данных казахстанцев занимаются всего четыре человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2062479-mtsriap-o-nedavney-utechke-dannyh-kazahstantsev-eto-razvedyvatelnaya-aktsiya-kakoy-to-spetssluzhby/

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